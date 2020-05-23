許多父母會趁著小孩休息的空檔，外出處理雜務，但也因此容易發生不少憾事。近日大陸四川一名5歲女童，因為想念出門辦事的媽媽，就擅自爬出6樓窗戶外側，險些發生意外。所幸當時被一位正在進行裝修的冷氣師傅發現，立刻從5樓住戶家外，徒手攀爬至6樓，成功救援了女童。事後，他所任職的公司得知其英勇事蹟，霸氣送他一套價值60萬人民幣（約新台幣253萬元）的公寓。

冷氣師傅見義勇為，徒手救援女童的畫面感動無數人。（影片取自YouTube/Lucas在路州）

綜合陸媒報導，本月21日上午9時許，該名女童的母親因為要外出買菜和拿快遞，於是將女童和妹妹安置在家，沒想到女童因為想念媽媽，就爬到窗戶外側，卻怎樣也爬不回去，獨自掛在6樓的窗戶外側。當時不少鄰居和過路人撞見此景都十分憂心，著急的打電話報警，並且在下方拉起被單，以防女童不幸墜樓。

一名在5樓進行裝修的30歲冷氣師傅胡雲川得知此事後，因為平時工作就經常在窗台邊爬上爬下，考量到事態緊急，才會在救援人員抵達之前，自告奮勇徒手攀爬至6樓進行援救。而他的英勇事蹟曝光後，公司負責人為表揚他，不僅在微信發文祝賀，更大手筆送他一套房子作為獎勵。對此，胡雲川表示已接獲公司通知，但他認為自己只是做了一件普通且應該做的事情。