一名家住傳統三合院的女網友，日前透露家中牆壁「竄出一條尾巴」，讓她十分懊惱，不知該如何解決，於是上網求救。沒想到照片曝光後，不少眼尖的內行人直呼不妙，點出從牆壁中冒出的不明長條異物正是有「古蹟殺手」之稱的「騎牆榕」，若是不趕緊解決房子恐不保！

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出一張牆壁冒出樹根的照片，且伴隨著建築物牆壁龜裂，以及漏水壁癌剝落的痕跡，讓她十分震驚，於是上網求助，「請問我該怎處理這侵門踏戶的不速之客？」她透露，當她試著將樹根拔除時，牆壁竟然因此而龜裂，也有漏水的現象，讓她不知該如何是好。

貼文一出後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「房屋快不保了，趕快處理」、「騎牆榕生命力很強，看這根部深入情況已生長一段時間了。盡快處理免得破壞結構造成房屋漏水」、「快找園藝業者做斷根處理，要不建築物很危險」、「樓主要不要考慮搬家了？這榕樹根長到這邊來很不好處理了」。

也有不少人獻策，提供解方「島榕（騎牆榕）生命力超強，因為著根性強又稱古蹟殺手。依你目前牆面被破壞情況來看，只能將騎牆榕整個拔除再補修房屋牆面」、「這個一定要找到這個樹頭灌藥進去，光是拔除這些根莖不是辦法」、「去買除草劑，不要稀釋直接灌下去」、「請它喝漂白水，大桶的來上幾桶，就可以送它去見上帝了」、「砍掉，施作低壓環氧樹脂灌注，可以自己DIY」。