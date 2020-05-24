一本關於民國文人軼事的歷史書籍，受到政治等外在因素影響，許多民國文人被塑造成聖人光環的角色，我們讀到的史料大多只是經過「包裝」的美好事蹟。

其實他們有非常多「隱藏史料」非常多，真要探究起來，一個比一個勁爆。作者江仲淵透過大量考據，循著蛛絲馬跡，找尋史料裡散落不齊的軼事片段，重新整理出他們幽默、逗趣的一面，讓讀者一窺這些民國文人的真實個性。

【精彩書摘】

曾有調查顯示，現在大眾最愛聽到的讚美不是「你愈來愈好看」，而是「你又瘦了」。的確，最近大眾流行的審美觀，好像愈來愈傾向瘦了，對外形的審美愈來愈苛刻，光有輪廓不行，還得外加健康的肌肉，纖細的軀體才有美感。不禁想起了沈從文寫過的一句話：「某月某日，見一大胖女人從橋上過，心中十分難過。」也不知道他是說胖女人難過，還是他看得很難過。

這篇要講的人物也是一個胖子，而且還是個大胖子。這位身材圓融的中年人，總是身穿一席灰黑色西裝，眼神格外地凶狠，在臺北寬廣的椰林大道橫行其間，享受學生們半敬畏、半好奇的眼光，別人向他打招呼，總是愛理不理。說話呢？不上幾句就別過頭繼續閒晃，偶爾走到一半，他的表情便會沉下來，感覺好像忘記什麼東西一樣，低著頭東翻西找，最終從口袋裡掏出一把菸斗，拿起火柴棒劃起一縷烏煙，隨後操著一口濃厚的山東話叫罵：「又是受潮菸！」

他不是路邊的樵夫，正是國立臺灣大學的第四任校長，胡適最為得意的弟子―傅斯年。

貪吃的胖子

離開五四運動後，傅斯年似乎有意離開中國的政治漩渦，考取公費留學前往歐洲各地大學。七年之後，也就是一九二六年，蔣介石北伐勝利，中國的混亂局面終於暫時告一段落，傅斯年便興沖沖地回來了，受聘為中山大學教授，繼承恩師胡適的衣缽，成為名震一時的歷史學家。

要說名震一時，其實不算對，也不算錯，因為在中山大學期間，傅斯年的名氣不在教書，而是他的食量。

傅斯年的貪吃是出了名的，後世流傳關於肥胖的趣事也很多，我們舉三個例子：

一、合體三明治

有一次，傅斯年看見助理和另一位同事正在吃東西，於是走了過去，一隻手搶過助理的麵包，一隻手奪走另一人的滷肉，「麵包夾肉，正是好吃的三明治。」他邊吃邊說，笑著離開了。

二、晚餐獎勵

傅斯年在教育方面的獎勵機制很「特別」，偶爾心情好時，會從口袋裡掏出幾塊錢，請功課進步的學生們吃晚餐。一餐下來，他吃的花費往往比同學多上許多。

三、體育場的魷魚羹

還有一次，傅斯年從體育場回到辦公室後對助理說：「糟了，我剛才在體育場的魷魚攤子吃了一碗魷魚羹，把菸斗丟在那裡了。」助理想幫他拿回來，正準備起身走向大門，傅斯年將他擋下來，決定親自跑一趟；於是在取菸斗時，又吃了一碗魷魚羹。

如果讀者有興趣，可以上網查查看本書介紹的學者樣貌，大多身材瘦弱、體態輕盈，偶爾有幾張不令人滿意，但要論肥胖，還差得很遠。然而傅斯年就不一樣了，他就是名副其實的大胖子，在一眾學者面前總是「脫穎而出」，學生與老師們很喜歡拿他的體重開玩笑，俞大維叫他「傅胖子」，學生叫他「大胖子」，羅家倫叫他「傅大胖子」，總而言之，他的綽號總與「胖子」脫不了關係。

人物小檔案

傅斯年(一八九六年三月二十六日 ～一九五○ 年十二月二十日)著名歷史學家、五四運動學生領袖、中央研究院歷史語言研究所創辦者。曾任北京大學代理校長、臺灣大學校長，有「傅大砲」、「大胖子」等別稱。

(本文摘自 《民國文人檔案，重建中》/時報出版)

《民國文人檔案，重建中》/時報出版

【作者簡介】

江仲淵

臉書「歷史說書人 History Storyteller」團隊創辦人，古人黑歷史挖掘專家、文學研究扒皮手，擅長以生動幽默的文筆講述歷史人物。擔任「關鍵評論網」、「風傳媒」、「今周刊」、「自由電子報自由評論網」等四家媒體專欄作家。完成《時代下的犧牲者：找尋真實的汪精衛》時年僅十七歲，是臺灣當代最年輕的史學作家。

曾獲多家出版社邀請撰寫推薦序，包括余杰《顛倒的民國》、拂羅《羅貫中沒告訴你的三國演義》、龔元之《古裝穿搭研究室》等書。

著有《時代下的犧牲者：找尋真實的汪精衛》、《時代下的毀滅者：希特勒與帝國十大信徒》等書。