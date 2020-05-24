一本關於民國文人軼事的歷史書籍，受到政治等外在因素影響，許多民國文人被塑造成聖人光環的角色，我們讀到的史料大多只是經過「包裝」的美好事蹟。

其實他們有非常多「隱藏史料」非常多，真要探究起來，一個比一個勁爆。作者江仲淵透過大量考據，循著蛛絲馬跡，找尋史料裡散落不齊的軼事片段，重新整理出他們幽默、逗趣的一面，讓讀者一窺這些民國文人的真實個性。

【精彩書摘】

美食評論家在民國時期就有點影子了，那時候人們不用忍著挨餓的肚子拍照、打卡，菜一端上就可以吃，乾脆多了，而記錄美食的方式倒也獨樹一幟，等到吃飽喝足，回家休息後，再將對飯菜的印象記錄下來。

在眾多美食紀錄中，除了康有為的世界美食之旅外，就屬張愛玲的美食紀錄最為知名。張愛玲的飲食習慣非常大膽，常常顯得別具一格，民國文人的口味雖然變得多元，但主軸還是離不開所謂的中國味，人們在紀錄中留下的文字，大多只是千篇一律的中式料理。

張愛玲是當時的特例，若說她是民國最偉大的文學家可能尚存爭議，不過如果說她是民國最不挑剔的美食家，可能沒有人會反對。當其他人還在吃天津餃子、飲中式黃酒時，張愛玲已經會用奶油刀將奶油均勻塗抹在英式司康鬆餅 (Scone) 了。

綜觀她的飲食經歷，我們會驚訝地發現，她簡直就是一位美食網紅。從德式起士林 (Kiessling) 麵包，到平民小吃油條，凡張愛玲所到之處，能接觸到的一切美食，幾乎無一例外地被她品嘗了。

被家庭遺棄的孩子

要談論張愛玲愛好食物的習慣，就必須先提她的童年。

張愛玲是所有民國文人出身最高的，祖上都是大名鼎鼎的當官者，祖父是兩廣總督張佩綸，祖母是北洋大臣李鴻章的長女，光是他們的資產就夠遺老遺少坐吃幾輩子了。不過富足的家庭，並沒有給張愛玲一個幸福童年。她的父親不是一個稱職的人，整天只知道抽鴉片，彷彿是具生命空殼；母親無法忍受丈夫的紈褲作風，在張愛玲還小時就離家出走了。

張愛玲十四歲時，父親迎娶了另一位名門出身的千金小姐，以古鑑今，繼母大多不疼愛原配的孩子，張愛玲的故事亦然。繼母不是一位慈祥的母親，張愛玲喜歡穿新衣服，繼母便給她舊衣服穿；張愛玲喜歡自由，繼母便給她嚴厲的家訓，一次面對繼母的毆打，張愛玲本能地還擊，卻遭來父親的一陣毒打。

繼母和父親張廷重志同道合，每天一起躺在床上抽鴉片，在吞雲吐霧中散盡了金錢與時光。張愛玲從小培養出羞恥與憎惡的潛意識，也許是為了轉移心情，張愛玲開始找尋提供慰藉的興趣，除了《紅樓夢》等文學名著外，她最喜歡的當屬食物了。

臺灣人現在提到天津著名美食，會無意識地聯想到「狗不理包子」，此一小吃號稱「天津三絕」之首，被譽為「津門老字號，中華第一包」，但它放在小吃店林立的民國時期可上不了排行榜。張愛玲小時候家裡有錢，天津大街的小吃肯定都吃過，但在十多年後，當她回首這段往事時，能讓她念念不忘的唯有家裡附近的蘿蔔湯店：

咬住鴨舌頭根上的一隻小扁骨頭，往外一抽抽出來，像拔鞋拔……湯裡的鴨舌頭淡白色，非常清腴嫩滑。

張愛玲出生在貴族世家，但喜歡的飯菜卻不貴族。鴨舌是那時候的平民美食，不用花太多錢就能喝上一碗，只能說，專業老饕的見解，真不是一般人能體會的。

人物小檔案

張愛玲(一九二○年九月三十日 ～ 一九九五年九月八日)

華人現代女性小說家。出身名門世家，二十歲開始在出版社發表小說，以生動的故事場景、真摯的感情糾葛，令文壇為之驚豔，是當代少見的天才型女作家。

(本文摘自 《民國文人檔案，重建中》/時報出版)

【作者簡介】

江仲淵

臉書「歷史說書人 History Storyteller」團隊創辦人，古人黑歷史挖掘專家、文學研究扒皮手，擅長以生動幽默的文筆講述歷史人物。擔任「關鍵評論網」、「風傳媒」、「今周刊」、「自由電子報自由評論網」等四家媒體專欄作家。完成《時代下的犧牲者：找尋真實的汪精衛》時年僅十七歲，是臺灣當代最年輕的史學作家。

曾獲多家出版社邀請撰寫推薦序，包括余杰《顛倒的民國》、拂羅《羅貫中沒告訴你的三國演義》、龔元之《古裝穿搭研究室》等書。

著有《時代下的犧牲者：找尋真實的汪精衛》、《時代下的毀滅者：希特勒與帝國十大信徒》等書。