美國一名女子的愛貓近日分娩，升格當阿嬤的她開心替貓咪布置了產房，沒想到隔天一看發現愛貓誕下的一窩小貓當中，其中一隻竟然擁有「2張臉」，讓全家人瞬間都驚呆了，將照片PO上網後也掀起熱議，成為網友的熱門話題，隨後女子也替這隻罕見的雙面貓開設了粉絲專頁，和粉絲分享牠們成長的點滴。

美國一名女子的愛貓誕下罕見的「雙面貓」。(影片來源/FB/Biscuits and Gravy /如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國肯塔基州（Kentucky）路易維爾市（Louisville）有一名叫做Kyla King的飼主。她家的貓咪近日產下6名小貓，隔天她到產房察看時，發現其中一隻小貓竟然是「雙面貓」！從附上的照片可以看到，該隻小貓咪擁有完整的2雙眼睛、2個鼻子和2個嘴巴，她將這隻擁有兩面的小貓咪取名為「餅乾和肉汁」（Biscuits and Gravy），也積極詢問醫生照顧牠們、提高存活率的方法。

據了解，雙面貓又被稱作「雅努斯貓」（Janus），取自神話中的雙面神，可能形成的原因可能是胚胎在分裂為雙胞胎時，沒有完全分離，或是2個胚胎在初期沒有完全融為一體。美國就有一隻雙面貓「法蘭克和路易（Frank and Louie）」因為活到15歲而出名，還入選金氏世界紀錄為最長壽的雙面貓，但因為雙面貓算是先天性的畸形，其實大部分的壽命都沒有很長，目前在醫學上也沒有確切改善的方法，只能盡量照顧好牠們，並協助順利進食。但Kyla也透露，餅乾和肉汁充滿活力，還笑稱牠們有一項特殊技能「牠可以同時用一個嘴巴吃飯，並用另一個嘴巴喵喵叫。」