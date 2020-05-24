每個人應該都有到燒烤店用餐的經驗，但不少人都對燒烤店提供的火鍋感到疑惑，有網友就在PTT發問，表示每次到燒烤店都幾乎沒有看到有人動過火鍋，讓他好奇表示「火烤兩吃的火鍋是不是累贅？」對此，就有饕客跳出來點出火鍋的正確吃法。

一名網友在PTT八卦板以標題「火烤兩吃的火鍋是不是累贅」發文，表示他去標榜火烤兩吃的燒烤店用餐時，發現現場根本沒有人在動火鍋，反倒是還要一直關火避免湯滾了噴出來，或是煮到快燒乾店員還一直還加湯，讓他不禁直呼：「火烤兩吃的火鍋是不是累贅？」

文章曝光之後引起熱議，有不少人表示「火鍋是裝飾品！！！！！」、「根本沒人要吃火鍋，設計失敗」、「真的，烤肉就烤肉，而且這種火鍋又會很難吃」、「烤肉當然是主角」但也有饕客透露火鍋最主要的目的就是「喝湯解膩」和「吃蔬菜」保持營養均衡「不用叫湯喝」、「肉吃膩了喝個湯解膩不好嗎」、「拿來煮青菜用的」、「吃一下高麗菜，說服自己營養均衡」、「那個火鍋是用來喝湯的」、「唯一的用處就是讓自己感覺有在吃菜」。