見證過第二次事件大戰的柏林大轟炸，也陪伴我們一起迎接21世紀的到來，目前世界上最長壽的鱷魚薩圖恩（Saturn）日前宣布死亡，享壽84歲。消息一出令許多粉絲都感到十分悲痛，也十分感謝牠這些年的陪伴。

Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. pic.twitter.com/UigsB8xwBv — Московский Зоопарк (@moscowzoo) May 23, 2020

根據外媒報導，薩圖恩是一隻在美國出生的密西西比短吻鱷，1936年被送到德國的柏林動物園（Zoologischer Garten），因為受到希特勒喜愛，一度被謠傳不是養在園區而是希特勒的個人寵物，但自始至終都沒有任何證據可以證實此說法。第二次世界大戰期間，英、美、蘇三國輪流對德國首都柏林展開363次空襲，史稱「柏林大轟炸」，在1943年11月22日至23日晚間的一次攻擊中，柏林動物園遭受波及，造成裡面動物死傷慘重，有4隻鱷魚慘被炸飛後陳屍街頭，沒想到命大的薩圖恩卻意外存活下來，並躲藏在柏林地區好一陣子，3年後被英國士兵發現後才將牠交給蘇聯保管。

俄羅斯的莫斯科動物園（Московский зоопарк）指出，薩圖恩從1946年就一直是園內人氣很高的動物，還透露薩圖恩喜歡被刷子按摩和生氣會咬碎鋼製餵食鉗耍脾氣等私密趣事，也透露園方非常榮幸和牠一起度過74年的歲月。據了解，野生的密西西比短吻鱷最高年齡約落在30至50歲之間，讓薩圖恩的高齡更顯驚人，但因為塞爾維亞的貝爾格萊德動物園（Belgrade Zoo）尚有1隻80幾歲的短吻鱷，所以最高齡鱷魚的紀錄還不能完全確定。