現在只要一打開各大社群網站就可以看到6個穿著西裝的黑人，用肩膀合力抬著棺材並隨著電音舞曲起舞的畫面。這段紅遍全球的「網路迷因」（meme）因為與喪禮格格不入的詼諧舞蹈意外爆紅，不但遭到網友瘋傳，還因此出現一股模仿潮。

4正妹模仿黑人抬棺的影片因為太辣在網路上爆紅。(影片來源/YouTube/Yawi Studio/如遭刪除請見諒)

YouTubeu 平台上一個名為「Yawi Studio」的頻道，近日釋出一段長達3分30秒的影片，可以看到畫面中出現4名帶著墨鏡的正妹，身上穿著西裝背心和白手套，並圍繞著一個氣球做成的棺材熱舞，這一幕也馬上讓人聯想到現在最夯的黑人抬棺舞。但仔細一看才發現，4名正妹穿的超性感！西裝背心底下竟然只有一套白色的內衣和丁字褲，火辣的尺度將4人凹凸有致的魔鬼身材和一雙大長腿展露無疑，讓人看了瞬間鼻血狂噴。

黑人抬棺的迷因在全球爆紅。(影片來源/YouTube/菜班長/如遭刪除請見諒)

影片曝光之後引起網友熱議，不少人紛紛留言回應「太好笑了，各位妹子還特地塗黑，雖然有些不專業但有達到娛樂效果。」、「有妹子就好很多」「還是那些黑人比較有感覺」、「這穿的也太火辣了吧」、「我到底看了什麼…」、「丁字褲帶來點閱率」、「妹子下半很有誠意」、「大腦：WTF，眼睛：give me more」、「這是一王四后的節奏嗎？！」。