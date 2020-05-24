為了響應環保，現在免洗餐具已經逐漸被淘汰，但還是有不少餐飲業者因為方便而持續再使用著。最近，有網友就發現了幾乎每一種類型的免洗湯匙，上面都會有至少一顆的「凸點」，讓他非常好奇，究竟這樣子的設計有什麼功能？

這名網友在PTT上發文，表示雖然不是每次都有，但卻很常會在各個店家的免洗湯匙上看到類似的凸點，有時候只有一個，有時候又會有兩到三個，而排列的方式也是每家都不太一樣，有一些是並排著的，另外又有錯開的方式，讓PO主對此感到非常不解，認為這當中是否暗藏了什麼神秘的密碼，於是好奇地詢問網友們的意見。

此文一出，果然有不少內行的網友跳出來解答，揭開了這個凸點的真實功能，「這真空成型做的吧，為了好脫模」、「弄成平面脫模比較浪費時間」、「這是直接熱壓無真空製程吧，那些凸點是為了堆疊超多個的時候，讓使用者能快速只拿取一個」、「有空氣，好拆開」、「通常在極薄結構上的凹凸 具有強化作用，好拆也是個原因，假如有滲水，沒凸點的可能會黏在一起」。