大陸湖南長沙某村落近年來頻繁出現「亂倫」怪象，像是有離婚兒媳改嫁給公公，也有外甥娶了戶籍在外地的舅媽，不少人離了婚又結婚，而且對象幾乎是家族親戚，複雜的關係讓外界霧裡看花。後來才得知，「亂倫村落」的背後暗黑真相竟是「錢在作怪」。

綜合陸媒報導，湖南長沙「開福區」正在進行都更，不少房子因此遭到拆遷，當地政府為了補償居民損失，祭出一人14萬人民幣（約新台幣70萬元）的補償金，待都更完成之後，能優先用最低價買房，老人還享有額外補助金。

以一個6口之家來計算，除了至少可獲得84萬人民幣（約新台幣420萬）的補助金之外，還有6個最低價的買房機會，以及每月的老人養老金。

當地人認為，只要戶籍多增加一個人，就可以多領一筆補助金，因此出現戶籍不在村內的兒媳故意和老公離婚，閃嫁給喪偶的公公，至於「前夫」則另娶戶籍不在本地的親戚，這樣一來家中就多了2口人，可多領28萬人民幣的補助金和多買2套房；甚至還有外甥將舅媽娶回家，諸如此類的「亂倫」怪象不勝枚舉。

不過消息一出，當地政府就不斷收到民眾舉報，調查後發現確有此事，並對以不正當方式獲取補助金的居民逐一訓誡，甚至有一批官員因為在拆遷案中違規參與及不當獲利，也相繼受到立案調查並進行處分。