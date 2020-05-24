瓦斯可說是家家戶戶必備的民生必需品，就有網友列出6點分析，直指瓦斯行獨佔市場利基、獲利穩定，好奇「瓦斯行是不是超好賺？」貼文一出，隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，瓦斯行在地方上因為為數不多，形成「獨佔或寡占的市場利基」；加上「客源」以及「獲利穩定」，不少瓦斯行都是代代傳承，接手的年輕人可說是「現成好賺」；此外，進入瓦斯行有門檻，要懂瓦斯爐熱水器構造，要有基本甚至一定的電器知識，形成「產業護城河」；也較一般人知道去哪裡跟上游叫桶裝瓦斯、叫瓦斯爐台的貨、請瓦斯工人。

基於上述6點分析，原PO不禁好奇「瓦斯行是不是很好賺呀？而且惦惦地賺沒人知道？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的好賺，倒楣的是他隔壁的，沒賺到又擔風險」、「送瓦斯的真的辛苦」、「老實說只要你能在客戶急用時，十分內送達之後就成老客戶了」。

不過也有人認為，瓦斯行要承擔的風險相對比較高，「是，不過是辛苦錢」、「爆炸的公安風險…」、「每看到瓦斯車都覺得是行動炸彈…真的是血汗錢」、「1公斤賺不到10元，員工不好請，賺的真的是辛苦錢」、「跟加油站一樣」。