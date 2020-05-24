為了讓發布在社群平台上的照片可以更加好看，許多網紅都會使用濾鏡拍照或後製進行修圖。大陸網紅衡丹妮經常分享自己的性感照片，然而最近她被人曝光了修圖前後的反差照，讓不少網友看到後都相當傻眼，但也佩服地將她譽為「P圖屆扛壩子」。

衡丹妮在本月20號時發了一篇抽獎文，並附上了幾張自己在咖啡廳所拍下的美照，照片中可以看見她穿著一條白色洋裝短洋裝，整個人顯得纖細苗條，但身材卻凹凸有致、上圍非常傲人。不過，有網友當時正巧偶遇了衡丹妮本人，並在網路上放出了這天的野生側拍圖，曝光了她的真實身材，只見衡丹妮和自己發布的照片中比起來豐腴了許多，似乎只有上圍的部分沒有差異太多。

這系列照片曝光之後，很多網友都感到相當震驚，紛紛留言：「p圖技術我想預定報個班！」、「哇…能出個p圖教程嗎」、「p圖技術可以，怎麼做到p的這麼瘦？」、「至少胸是真的」、「這圖p的，簡直兩個人」；但事實上，這也不是衡丹妮第一次被曝光側拍照片，而她本人對於這類事情也表示自己只是和朋友出去就遭到偷拍與嘲笑，讓她十分無奈且氣憤。