台灣人對於死亡相關事宜相當忌諱，能避則避。日前就有網友引述友人過去前往殯儀館換日光燈的靈異經驗，透露換燈管換到一半，正在退冰的大體身上蓋著的白布卻突然滑落，當他走過去幫忙重新蓋上時，死者竟突然瞪大眼睛，讓他嚇得疾呼「知道祢有冤，我只是來做工，有什麼事請祢找祢親人！」

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文表示，事情發生在5年前，當時謝姓友人接到一通電話，要他禮拜五深夜11點接下一份置換100支燈管的工作，他也立刻答應，沒想到後來被告知地點是在某殯儀館，他瞬間心涼了一半，但也只好硬著頭皮前往。

到了殯儀館，負責的歐里桑帶他去了退冰房換燈管，「眼見一排冰櫃，三張鐵床躺著大體吹電風退冰…」，歐里桑對他說，「少年欸，免驚啦！躺二個無氏、一個枉死，平常心面對就好，你慢慢換，有問題來找我。」語畢，歐里桑議轉眼不見了，剩下他一個人換燈管，度過漫漫長夜。

正當他更換倒數第二支燈管時，眼前所換幾支燈管出現閃爍狀況，於是他便拿著鋁梯再爬上去逐一檢查，沒想到餘光卻發現一具大體身上的白布竟滑落下來，嚇得他直呼「麥鬧啊！」待他完成手上工作，準備離開工作現場時，他壯著膽子走向鐵床，接著撿起滑落的白布，往亡者大體蓋上，當白布蓋到脖子時，亡者的雙眼突然瞪大，嚇得他輕聲低喃「知道祢有冤，我只是來做工，有什麼事請祢找祢親人，拜託祢眼睛闔上來…」話說完，他伸出右手輕輕撫上亡者雙眼，最後收拾工具離開，時間大約是凌晨3點半。

這時歐里桑出現了，問他說，「少年欸，順利換好了，有遇到什麼事情嘸？」他則回說，「伯阿，多謝你啦，無歹誌啦，裡面現在光線很亮了。」最後兩人就坐在外面的椅子上抽菸聊天，直到快天亮才離開。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「有陰陽路系列的感覺耶」、「這完全不行，沒人陪都走不進去了，更別說單獨作業，跟安撫亡者」、「好大膽喔！還能跟祂對話，一般人應該拔腿就跑了」、「嚇死！這沒做虧心事也是很驚」、「真的會褲底一包」、「還敢去碰往生者也太猛了」。

也有人分享自身經驗，「我曾在仁武火葬場工作，在骨灰渣堆爬A字梯換消防探測器，剛開始其實我怕的要死，但後面抱著一顆服務的心就沒什麼感覺了」、「我每天在殯儀館工作，燈管一閃一閃也會說別鬧了，讓我們好好工作。保持善心，亡者會保佑工作人員一切平安」、「曾在醫院的大體老師退冰室工作過，可怕的不是一塊或半身的大體老師，真正可怕的是那個味道啊！」