去年年底非洲東部國家就發生嚴重的蝗蟲災害，原本最近情況趨於平緩，沒想到近日卻又爆發了第2波的蝗蟲災情，而且就連中東地區的國家也傳出了災情，最近一名男子從巴基斯坦前往中東，就遇上了恐怖的「蝗蟲大軍」，讓他相當震撼。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，這名男子哈姆扎罕（Hamza Khan）當時正載著朋友，從巴基斯坦開車前往中東地區，然而半路卻突然看見一團像是塵土的東西撲面而來，原先他們都以為這只是一場沙塵暴，沒想到下一秒卻驚覺這竟然是一大群的「蝗蟲大軍」，而車輛也因為這場突如其來的意外而被迫暫停，阿姆札罕事後接受採訪時表示，當下那一瞬間，他和朋友都十分震驚。

在影片裡可以看到，滿天都是「蝗蟲過境」，而道路上也被蝗蟲的屍體給撲滿，但悲傷的是，這種現象如今在中東、南亞和東非地區越來越普遍，對當地的糧食安全和生計產生了嚴重的威脅。據悉，蝗蟲一天可以前進約90英里（約144公里）的距離，牠們經過之處的農作物都會遭到毀壞，甚至只要行經過的地區都會留下毀滅性的驚人痕跡。