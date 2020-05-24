《富江》是日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的處女作品，這部經典的漫畫也奠定了他在恐怖漫畫屆的地位，而富江擁有著美麗的外貌可以迷惑所有男子，因此有不少人都曾經嘗試過仿妝富江，然而最近一名大陸的正妹網紅就靠著神奇的化妝技術，完美地還原了富江的外貌，讓超過10萬人都看呆了。

這名美妝網紅叫作「周仙仙」，有著精緻好看的臉蛋，而她平時也經常會在微博中分享自己的化妝技巧和美照，擁有不少粉絲追隨。最近，她嘗試經典恐怖漫畫《富江》中的女主角川上富江的仿妝，從照片中可以看到，周仙仙的五官和陰鬱的氣質都與漫畫中的角色微妙微肖，她還細心地也在左眼斜下方點上了同樣的痣，甚至連作品中「自體分裂」的片段她都成功神還原，美麗又恐怖的模樣讓原作者伊藤潤二在推特上看到後都按讚給予肯定。

許多網友看到後，也都同樣感到十分驚豔，紛紛留言：「太像了！這是我見過最像的！」、「我覺得富江是照著你畫的」、「你是不是妹妹川下富江」、「這真是最像的！不止臉像，神態也好像!而且還有那種恐怖的氣氛…絕了」、「是挺像的，像的我今晚要做噩夢了」、「川上富江本人請勿參賽」。