在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能…等等，都是左右房價的關鍵，因此不得不審慎評估。日前就有網友好奇，「最便宜的宜居縣市首選何處？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人揭露一聖地，「中北部人都沒發現！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，如果不考慮工作、交通、娛樂、生育、教育等問題，只考慮自己宅在家用得到的高速網路，「偶爾出門玩坐火車、公車就好，平時走出家門了不起買菜、買便當，可以的話就叫外送，需要什麼除非買不到，用網購就好。綜合以上條件，最便宜的移居縣市首選何處？」

他接著提到，目前住在新竹很不開心，「房價根本削工程師的，東西也不好吃，再喜歡的口味也就幾種，總是會膩；交通也沒有很方便，觀光也不知道去哪，除了跟竹科平行垂直相關的產業，我還真的想不到住這要幹嘛？這種房價跟建設，還不如住鄉下就好…」日後若有機會搬家，「便宜」、「慢活」這兩項要素，會是他的首選。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「可住苗栗」、「台東最便宜」、「礁溪，這裡退休生活滿爽的，不過很常下雨」、「中南部很多吧」、「高雄，找個捷運站附近」、「北高雄我覺得不錯，湖內、阿蓮、田寮」。

另外也有網友直指，位在彰化市區與員林市中間的「大村鄉」是最佳選擇，「房價是隔壁彰化員林的6折，有火車站，要去烏日高鐵站，電聯車也只有20幾分鐘；工作機會很多、網路很快、吃的很多」，且周邊距離醫院、大賣場、健身房，車程最多10分鐘而已。生活機能應有盡有，房價又低，「這個只有中部的巷子內的人才知道，台中人、台北人他們都還沒發現這個地方」。