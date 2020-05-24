日本人獨有的奇特邏輯，讓他們時常會發明一些極具創意的小單品，有些可能非常實用，有一些卻又會讓人感到哭笑不得。近日，有日本網友到知名的連鎖商店「唐吉軻德」購物時，意外發現了一盒「白飯壽司」，讓他覺得十分錯愕，沒想到PO上網後卻勾起了許多人2年前的悲傷回憶。

這名網友「@LV834Burushichi」在推特上發文，表示自己在逛唐吉軻德時發現冰櫃中有滿多盒「只有醋飯，沒有生魚片或其他配料」的白飯壽司，讓他感到相當困惑，並將這盒壽司的照片也分享了出來，從畫面中可以看到，盒子內裝著的真的是40個已經被捏成壽司形狀的醋飯，且每盒特價只要298日圓（約新台幣83元）。

推文曝光後，引起了許多網友的注意，大家紛紛留言：「難道上面放了超薄的生魚片？」、「這樣做的好處是，喜歡鮭魚的人就可以放鮭魚上去，家人們可以一起享受做壽司的趣味」、「這樣就可以只吃自己喜歡的生魚片壽司了！」；不過也有人被勾起了2年前北海道大地震的悲傷回憶，當時有許多民眾都經歷了糧食危機，而白飯壽司也因此成為了不少日本人的救命食物。