「喂，我們一起去捷克吧！」

出走，看似是逃避生活，實際上是為自己尋找一條新的出路。夏雪與Momo，兩個女生相約前往布拉格，走上尋找卡夫卡的路。但旅人的眼睛總是寬廣，童話景色當前，也得到了回望過往與自省的視野：三十歲前後的徬徨、人生此前歷經的傷痛與困難，一一被喚醒，復又在彼此的陪伴下獲得釋放。

去旅行吧！無論旅途或者人生，這一路上追尋的不是別的什麼，而是一連串對自己的追問，以及對夢想的堅持。

布拉格景色。（圖／寶瓶文化提供）

【精彩書摘】

◎夏雪

不知道你被蔡依林和方文山騙了多久，布拉格黃昏的廣場根本沒有許願池。

蔡依林有首歌叫〈布拉格廣場〉，唱的就是布拉格舊城廣場。

我就站在布拉格黃昏的廣場 在許願池 投下了希望

那群白鴿背對著夕陽那畫面太美我不敢看

抵達布拉格後，我們發現這個城市很冷，冷到你根本哪裡都不想去，把帶血的長靴脫下來後，我擤了兩下鼻涕，Momo即建議我們應該留在民宿補眠，傍晚再去舊城廣場許願。

但當我們去了蔡依林口中的舊城廣場，卻發現舊城廣場並沒有許願池，也沒有白鴿。

我望著本來應該放置許願池的位置，在那裡站了很久，想起之前帶母親去羅馬，母親在許願池許的一個願望。

我拉著母親，好不容易從堆滿遊客的人群擠到特雷維噴泉的前方，望著眼前傳說中的噴泉，來不及好好欣賞，便趕緊從口袋取出硬幣塞給母親，「你先將硬幣放在右手，然後背對許願池，再將硬幣從左肩往後扔進水池裡，這樣你許的願望就可以實現了。」母親遲疑了一下，有點笨拙地做了一次我教她的許願動作，硬幣才一落地，我便拉著她逃出人群，因為當時人太多，我不好意思一直霸占著「海景第一排」。

我問母親許了什麼願望，母親說，她很抱歉沒有給我一個很棒的童年，但她希望這趟只有我們母女倆的旅程，能成為我們人生中其中一段深刻而美好的回憶，能夠多多少少彌補我童年那段孤獨的時光。

我鼻子一酸，眼淚差點就要掉下來，幸好我忍住了。在母親面前掉眼淚，我覺得很難為情。

有別於Momo是家中的獨女，我有一姐一弟。本來父母只想生一男一女，沒想到第二胎還是一個女孩，父母一度心灰意冷。在生弟弟以前，他們放棄過一個孩子。換言之，我是多餘的，起碼在我懂事以前，我是這麼想的。

那時候我覺得自己屬於被忽略的那個，母親覺得長女相對會比較懂事，所以但凡出席宴會或者聚餐，都會給姐姐換上漂亮的小禮服，然後派她做為我們家的小孩代表；因為弟弟年幼，如果出遠門只能帶一個孩子，母親會選擇為弟弟準備行李，因為他需要母親照看。

年幼的我，總認為自己被忽略，好像因為我不是長女，所以就會比較不懂事，因為年紀比弟弟大三歲，所以就比較不需要照顧。有好長一段時間，我每晚會做著同一個惡夢，夢見自己站在一個純白的空間，然後高處忽然掉下一粒糖果，我接下了，在夢中的我看起來很開心，後來又掉下了一粒糖果，我又去接，慢慢愈來愈多，一粒比一粒大，最後被巨大的糖果，重重地壓在下面，然後我就哭醒了。母親曾經為此帶我去收驚，說我可能是看到不乾淨的東西，所以才會每晚做惡夢。

後來終於盼到輪到我去上學，可以用學業成績來吸引母親的注意力。國小一年級到三年級那段時間，我很努力讀書，就算姐姐邀請我跟她的朋友一起看電影，我仍然會把自己關在房間裡面讀書。我要考到一百分，就算最後只得到一句誇獎，也很希望母親能因此而多給我幾眼。

那段時期，我對自己很嚴謹，記得有次收到成績單，我忽然唏哩嘩啦地哭起來，老師問我發生什麼事情，我說：「還差兩分才有一百分。」

但不僅僅我書讀得好，姐姐也讀得好，甚至比我更好，所以這招根本沒用。有次我閉上眼睛，被忽略的種種開始在腦子裡閃現，忽然覺得自己在這個家庭，好像沒有存在的價值，更一度閃過「或許我是不是不應該出生」的念頭。當我意識到自己開始對未來失去希望的時候，我趕快把這個想法叫停，因為這是一個不太好的預兆，人如果一味地對生活質疑，只會增加無力感。

後來，每當我想哭的時候，就會從母親的針線盒內取出一根銀針，在純白的牆壁上，刻下一個「一」。很久很久以後，父親無意中發現牆壁上被刻劃了很多個「正」字，他要求當事人出來自首，但我不敢，怕在受質問的時候，被發現了內心的祕密。父親見沒人自首，於是便讓媽媽拿出藤條，三個一起打。

之後有好長一段時間，我都自動把自己的零食讓給姐姐跟弟弟，因為我要為自己的懦弱，補償無辜被打的姐姐和弟弟。

有時候我會想，如果懂事會換來被忽略，那我情願當不懂事的小孩。但萬一我真的是個不懂事的小孩，會不會連母親僅有的關注力都會失去？

許願池人多雜亂，還要小心提防扒手，但我依然喜歡許願池，因為硬幣代表著無數人的希望和夢想，我愛著帶給世人希望和夢想的許願池。

童年是孤單的，卻因為有了母親單純的心願，而彌補了童年時光的缺失。就像歷史是殘酷的，但或許是為了要美化歌曲的氛圍，也可能是讓歌曲擁有更好的韻腳，所以方文山拋棄了原本就在那兒的胡斯雕像，而選擇不存在卻帶著無數人的希望和夢想的許願池。

(本文摘自 《布拉格廣場沒有許願池》/寶瓶文化)

【作者簡介】

夏雪

香港作家、編劇、模特兒、水墨畫家。2015年毅然決然離開香港，目前定居於臺灣。曾任職雜誌及MV模特兒，亦是臺灣「Yahoo! 奇摩名人專訪」、香港《V1周報》專欄作家。小說、散文見於《中國女性》雜誌（北京）、《萌動》（香港）、《Open Sky Magazine》（舊金山）。

出版有《找1/2顆荳蔻》、《咖啡杯的絮語》、《不能靠近的星星》，同時為中、港、臺、星馬、英編寫影視及廣告劇本。因為失戀，她開始旅行，透過旅行，重新拾回了兒時的寫作夢。幾百年前，梵谷曾在給弟弟的信中這樣說道：「我正在朝著目的地前進。感覺很近，但可能還有非常遠。」和梵谷一樣，明知夢想可能很遠，但夏雪依然在找尋自我的路上一路狂奔。

吳沚默（Momo）

現居香港，TVB演員，自由身編劇，影視苦力。曾獲香港青年文學獎冠軍，演了7年戲，編了8年劇。小說代表作《風暴來的那一天》、《灼目之夏》，現為香港《東周刊》專欄作家。演戲和寫作是觸摸世界的方式，所以孜孜不倦，任勞任怨。曾在臺灣國立政治大學交換，熱愛這裡，立志吃遍臺灣。