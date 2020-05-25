「喂，我們一起去捷克吧！」

出走，看似是逃避生活，實際上是為自己尋找一條新的出路。夏雪與Momo，兩個女生相約前往布拉格，走上尋找卡夫卡的路。但旅人的眼睛總是寬廣，童話景色當前，也得到了回望過往與自省的視野：三十歲前後的徬徨、人生此前歷經的傷痛與困難，一一被喚醒，復又在彼此的陪伴下獲得釋放。

去旅行吧！無論旅途或者人生，這一路上追尋的不是別的什麼，而是一連串對自己的追問，以及對夢想的堅持。

圖為吳沚默，一起來場說走就走的旅行吧！（圖／寶瓶文化提供）

【精彩書摘】

◎Momo

我承認我是個文青。

文青在今時今日已經不算是褒義詞，反正就是有些年輕人不務正業，天天只是拿著微薄收入沉溺於幻想世界，也不知道繳不繳得起下個月房租，是這種感覺吧？

但是，看著滿大街年輕人們都在看一分鐘短視頻，被逗得哈哈大笑，我覺得無力。短而快樂的視頻我也喜歡看，但我知道那是脆而好味的薯片，吃完沒有營養，亦只會愈來愈熱氣。

我一直更相信文學的力量。

來捷克的其中一個原因，是卡夫卡。卡夫卡是捷克人。

對他的認識從小時候被老師要求讀《變形記》開始，只覺得這個作家想像力豐富，卻不知道他骨子裡的憤世嫉俗。長大後才慢慢理解，他是個永遠「生不逢時」的人。

「生不逢時」的意思是，他年紀輕輕便過世，他用德語寫作，作品在德據時期被禁，戰爭結束後由於當地人的反德情緒，對他的作品沒有興趣，後來到了布拉格共產主義時期，當地政府對他的作品更是頗有微詞。也許直到西歐和美國受到左派文化影響後湧入布拉格，捷克人才意識到卡夫卡對他們的意義所在——於是就成了這個城市的旅遊文化象徵。

多麼諷刺。

卡夫卡曾經看著布拉格的舊城廣場，感嘆道：「我這一生都被困在這個小圓圈裡。」今時今日，我們沒有戰爭，沒有太大的種族問題，亦隨時能飛去哪就飛去哪。

但我們都一樣，也是被困在小圓圈裡。大概這就是為什麼，年輕人比老人更愛卡夫卡，就連全盛時期的日本作家村上春樹，也有本著名的小說名叫《海邊的卡夫卡》，以前我讀這本書的時候根本沒有讀懂，後來勉勉強強把書中的「卡夫卡」理解為「必須要擊敗自己的一切才能成長的少年」。

當你成熟了，懂得了妥協，也就適應了小圈子的安逸。於是就會變成廣場上肥嘟嘟的鴿子，看起來自由自在，其實永遠飛不出這座城市。也許這樣會比卡夫卡的人生更快樂吧。

但「不去追求這種所謂的快樂」，可能就是真．文青信奉的信條。

「這樣看來，我們去找尋卡夫卡，其實根本不是在追求快樂，而是在追問自己而已。」我和夏雪這樣解釋卡夫卡對自己的意義所在。但我們都明白，難得出來旅行，不想太過深刻抑鬱，於是我們決定，就這樣在舊城裡漫遊，不帶著目的，看看找不找得到一絲關於他的痕跡。

我們在剛剛結束二十個小時長途飛行後，沖了個熱水澡就踏上了舊城街道。

布拉格公共交通很方便，用Uber也很方便，兩個女生share Uber費用也非常划算。我們來到了卡夫卡以前常去的Café Louvre（羅浮咖啡館），就在新城熱鬧的民族大街上，這間著名的百年咖啡館因為卡夫卡的加持變得遊人如織。

當日天氣冷，我們也來得早，並不用等位就坐進了挑高梁、復古漂亮的餐廳裡。令人意外的是，這裡的食物價格非常合理，並沒有著名景點的漫天要價，我們肚子餓了，點了炸火雞柳和千層麵，還有這裡出名的熱可可。

食物素質非常不錯，也有很多當地人在此用餐，氣氛輕鬆，侍應很忙，態度卻仍然維持得不錯，唯獨那著名的熱可可實在甜膩得可怕（糖分能撫慰痛苦的作家們，一定是這樣）。

這是一間好餐廳，但，似乎一點也不卡夫卡。也許只是因為餐廳的歷史悠久，所以不可避免地被當時的布拉格大學學生卡夫卡所流連過。而今人人在此討論的，不再是艱澀的哲學問題。比如我們，就在討論旅行過程中的柴米油鹽。

但我們都很喜歡這種氛圍，如果是在某些旅遊城市，大概早就掛上大大的牌匾「卡夫卡專座，坐下用餐低消兩百元」一類的招徠。而現在這裡還保持著適當的煙火氣，充斥著交談、社交的氛圍，同時注重食物質量，又不收過高的服務費。

這種腳踏實地的感覺很美好。

卡夫卡，始終變成了過去。我們此行去找他，也只是為了路過，說一聲，hey，你好。

(本文摘自 《布拉格廣場沒有許願池》/寶瓶文化)

【作者簡介】

夏雪

香港作家、編劇、模特兒、水墨畫家。2015年毅然決然離開香港，目前定居於臺灣。曾任職雜誌及MV模特兒，亦是臺灣「Yahoo! 奇摩名人專訪」、香港《V1周報》專欄作家。小說、散文見於《中國女性》雜誌（北京）、《萌動》（香港）、《Open Sky Magazine》（舊金山）。出版有《找1/2顆荳蔻》、《咖啡杯的絮語》、《不能靠近的星星》，同時為中、港、臺、星馬、英編寫影視及廣告劇本。因為失戀，她開始旅行，透過旅行，重新拾回了兒時的寫作夢。幾百年前，梵谷曾在給弟弟的信中這樣說道：「我正在朝著目的地前進。感覺很近，但可能還有非常遠。」和梵谷一樣，明知夢想可能很遠，但夏雪依然在找尋自我的路上一路狂奔。

吳沚默（Momo）

現居香港，TVB演員，自由身編劇，影視苦力。曾獲香港青年文學獎冠軍，演了7年戲，編了8年劇。小說代表作《風暴來的那一天》、《灼目之夏》，現為香港《東周刊》專欄作家。演戲和寫作是觸摸世界的方式，所以孜孜不倦，任勞任怨。曾在臺灣國立政治大學交換，熱愛這裡，立志吃遍臺灣。