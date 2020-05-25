大家一般對獅子會的刻板印象都是年紀稍長的有錢人在參加的，日前一名網友就在PTT分享一名獅子會會長，不但年紀超輕，甜美臉蛋和超兇猛的上圍也讓人眼睛一亮。文章馬上就遭到瘋傳，也被網友推爆並直呼：「這太不科學惹！」
一名網友在PTT表特板以標題「微凶」發文，並貼出一名正妹的一系列美照，只見該名正妹不但長相甜美可愛，還擁有不科學的J CUP「胸器」，讓人看了忍不住鼻血狂噴。從原PO附上的IG來看，發現該名正妹名叫做庭逸〈Catherine〉，是一名即將畢業的大學生，也是小有名氣的網美，因為喜歡公益參加了大學生所組成的校園型獅子會，還是今年的會長，感覺對未來很有自己的想法跟規劃。
文章和照片馬上就掀起網友暴動，不少人紛紛留言表示「大拇哥豎起來」、「這個真的讚」、「大凶之兆啊」、「這叫微！你的凶來我看看」、「追蹤很久了。極品啊~~」、「真滴正！！！！！求認識啊」、「真的好漂亮，又有氣質」、「親切又可愛的女神！大推！！！！」、「幾霸昏」。
文章來源：PTT 表特板/F1060113
文章來源：IG/catherine0113
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