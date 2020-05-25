受梅雨滯留鋒面影響，加上西南氣流增強，南台灣上周慘遭致災幸的雨彈襲擊，屏東、高雄有多處都發生積水的情況。有人就打開機車置物箱時竟發現有一條約2公尺的王錦蛇侵入，疑似想要躲雨，嚇的立刻打電話向消防隊求救，所幸最後成功將蛇移出。

一名網友在臉書社團「東港五四三」PO文，表示昨（24）日在屏東東港的共和社區，有民眾打開自己電動機車的置物箱時，發現裡面竟然有一條約2公尺長，人手骨粗的王錦蛇躺在裡面，也就是俗稱的「臭青母（公）」、「王蟒蛇」。車主急忙通報消忙隊前來抓蛇，最後由機車行老闆將座椅拆解後，順利將蛇取出並放入蛇籠內。

文章曝光後引起熱議，不少網友看了紛紛留言表示「嚇…嚇死人了」、「這麼粗。。 嚇死」、「臭青母嗎」、「好恐怖喔」、「想知道蛇被抓後的去處與結果」、「天啊好嚇人」、「真是奇蹟！怎麼會躲在那邊？」、「太浮誇，看完照片之後騎機車會怕」、「嚇歪了」。