大自然中有著殘酷的生存法則，而草食性動物們為了防止自己被獵殺，通常都會衍生出許多保護自己生命安全的特徵，像是保護色、跑步速度快、反應靈敏等等。而在南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）就出現了讓人哭笑不得的一幕，一隻花豹想向豪豬進攻，卻礙於對方身上的刺無從下手。

(影片來源/YouTube/Caters Clips/如遭刪除請見諒)

綜合外媒報導，當天晚間巡守員梅爾（Gerrit Meyer）正開著車子在國家公園中巡邏，沒想到在途中竟遇見了一隻花豹與豪豬的「打鬥」，他立刻將這精采且難得一見的畫面拍攝下來。從影片裡可以看到，這隻花豹不斷緊跟在豪豬的身後，且一直張嘴嘗試上前撕咬對方，然而豪豬知道自己碰上危險，便立起了背上的尖刺，完全將攻擊阻擋在外，而花豹之後也嘗試趴下朝著柔軟的腹部進攻，但豪豬卻始終以背部朝向牠，讓牠完全束手無策，最後在多次失敗之下，只能無奈地趴在地上，放棄這美味的獵物。

據悉，豪豬白天幾乎都會躲在洞穴中，直到夜晚才會在黑暗的掩護下外出覓食，除了一些夜行性的動物之外，豪豬基本上很少會與其他的動物碰到面。而有些大型的貓科動物，像是豹，會試著攻擊擁有許多尖刺的牠們當作晚餐，但基本上都只有經驗豐富的成年動物才可以順利完成。