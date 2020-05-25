居住在高樓林立的都市裡，偶爾會在窗邊看到昆蟲、鳥類或是貓咪出現，但隨著樓層越高，這種情況也相對較少發生。但日前一名住在15樓高的網友就被嚇了好大一跳！該名網友半夜被鐵窗的聲音吵醒，本來以為是鳥，結果仔細一看竟然是一隻「白鼻心」，讓他瞬間大傻眼！

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示他凌晨聽到窗外鐵窗傳來聲音，本來以為是鴿子之類的鳥類，沒想到走近一看才發現是隻俗稱「果子貍」的白鼻心！更讓他訝異的是他家位在15樓高的高樓，實在很難想像牠是怎麼跑上來的。隨後他也錄下影片PO上網並無奈表達被吵醒的心情：「跑來我房間幹嘛？老子要睡覺別來煩我」

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「果子狸欸」、「我有看錯嗎？白鼻心?誰家偷跑的」、「會不會是誰養跑掉了」、「哇牠是怎麼上來的時候」、「讓他進來吧等等掉下去」、「放他進來後，打給動保處帶走吧」、「你家社區生態也太好了吧」。據了解，白鼻心又名果子貍或果子猫，屬夜行性動物，善於攀緣，主要吃植物和水果，次要才會食用動物性食物。雖然在去年已經被農委會從「保育類」野生動物，降為一般野生動物，還是不建議民眾飼養，也不要進行\獵捕。