現今直播產業越來越發達，有不少人紛紛投身成為直播主，更發展出多元的影片內容，而「吃播」在韓國相當流行，但同時也有不少人擔心這樣的做法十分傷身。最近，一名韓國吃播主「Boki」的某支影片就因為突然冒出了詭異的人聲引起網友們的關注與熱議。

(影片來源/YouTube/문복희 Eat with Boki/如遭刪除請見諒)

根據韓媒報導，吃播除了讓網友們可以厲月觀看感受直播主大口吃東西的快感吃外，大多數的直播主也會配備品質較好的收音器材進行ASMR（自主性感官經絡反應），讓網友們可以來一場聽覺饗宴，但這種吃播通常除了咀嚼、吞嚥食物的聲音外，基本不會再出現別的聲音，不過最近有著美麗外型、小有名氣的吃播主Boki的影片中，卻出現了詭異的氣音人聲，讓所有網友都感到毛骨悚然。

這部影片中的Boki享受地享用著辣炒年糕、紫菜包飯和炸物，然而仔細聽的話卻可以從中聽到不知名的人聲，說著：「清乾淨」、「你不孤單」等句子，引起網友們一陣熱議，「起雞皮疙瘩了…」、「太嚇人了吧」、「是鬼還是人啊…」。

但同時也有人認為很可能只是幫忙拍片的工作人員的聲音而已，而Boki本人得知這個消息後也出面澄清，表示只是自己的呼吸聲和咀嚼聲重疊，才會產生類似於人在講話的聲音，純屬誤會一場。