現在有許多人都喜歡擺放盆栽當作店面或房間的擺飾，但如果是真的有生命的植物，很可能一不注意就會有枯死的風險，因此假的盆栽也是不少人作為裝飾的選擇之一。一名女網友工作的地方也有放幾盆盆栽，她和同事2個月以來都會輪流澆水照顧它，沒想到最後卻驚覺真相，讓她們非常傻眼。

這名女網友在《爆怨公社》中發文，表示自己工作的地方有擺放著2盆大盆栽，而她和同事也每天都很細心地輪流幫忙照顧、澆水，就這樣過了2個多月，最近PO主突然手癢想捏一下葉子，沒想到卻突然揭開了真相，原來這2盆植物根本就是假的！而她也在文末替自己喊冤，表示這些盆栽在現場看真的都超逼真。

此文一出，立刻就引來了許多網友朝聖，大家都被PO主的行為給笑翻了，紛紛留言：「連同事也是假的，對吧！」、「下面的石頭表示：你們不要再澆水了，我都快要淹死了」、「我要是老闆，我會幫你們記嘉獎，萬一滅火器無法使用，加了兩個月的水缸就派上用場」、「生產這個的公司應該被表揚一下」、「該説這樹太逼真，還是該説妳們太天」。