眾所皆知，古代女性地位卑下，其中「吃絕戶」可說是封建社會中的一項惡習，一旦作為一家之主的男主人去世，且家中又沒有兒子可繼承家業，這時遺留下來的女性就沒有話語權了，周圍親友會猶如餓虎撲羊般，明目張膽的搜括走家中一切值錢的資產，甚至還強行霸占寡婦，惡行令人髮指。

明末秦淮八艷之一的柳如是就是這一陋習的受害者，其夫君錢謙益投降清朝後被彈劾回鄉，最後鬱鬱而終。錢氏家族的族人便趁機瓜分錢謙益的家產，柳如是在萬念俱灰之下，最終投湖自盡，一代名妓悽慘落幕。

然而這樣的情況，就連誥命夫人也不管用，在《醒世姻緣傳》中記載，身為官太太的晁夫人是一位誥命夫人，與曾經當官的丈夫育有一子，不過其夫君在娶了一個小妾之後不幸去世，尚有一個兒子的她看似和「絕戶」沒有關係，不料不久兒子晁源卻因為和人私通，被當場抓住，直接被殺了。

晁家沒什麼親戚，平時也和遠親少有往來，晁夫人的丈夫死時，沒有一人前來弔喪，但她的兒子晁源死訊一出，這些遠房親戚全跑來了，不僅不顧晁夫人的誥命頭銜，更搜刮晁家所有資產，最後還是縣令前來阻止，因為之前娶的小妾懷孕，可能誕下一名男嬰，才暫且逃過一劫。由此可知，即便是誥命夫人，處境依舊如此悽慘，更遑論是一般人家了。

然而這樣的陋習在某些地區還變本加厲，如果寡婦長得年輕貌美，家族裡的有錢人還會將這名寡婦強行霸佔，將她娶回家當小妾；若是長得不夠漂亮，也可能淪落到成為佣人，只能任人宰割。