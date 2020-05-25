有很多人都非常喜歡出海釣魚，但一定要特別注意四周的情形，以確保自身的安全。澳洲一名男子和父親出海釣魚，途中有一群海豚經過他們的身旁，甚至還有一隻靠近船隻與他們進行「親密接觸」，讓他們瞬間都嗨翻了，沒想到仔細一看卻發現那其實是一隻大白鯊！

根據外媒報導，當時丹尼爾（Daniel Medlin）和他的父親與幾個親戚一起到墨塔灣（Mounta Bay）附近的海域釣魷魚，在過程中有一群海豚從他們的船旁邊經過，因此當又有一隻巨型的海洋生物靠近時，他們都下意識地認為這也會是一隻海豚，然而丹尼爾的父親最先發現異狀，驚恐地說道：「這是一隻大白鯊嗎？」。

丹尼爾驚覺真相後也趕緊拿起手機將這驚險的一幕給拍下來，在畫面中可以看到這隻大白鯊狠狠地咬住了一個裝滿新鮮魷魚的袋子，偷走了自己所需的糧食後，就游回海中消失不見了。丹尼爾對這個經驗感到十分驚喜，並表示：「牠們是一種美麗的動物，我非常尊重牠們，牠們是海洋之王」。