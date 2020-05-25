馬保國為大陸渾元形意太極掌門人，本月17日時，他和業餘的拳擊愛好者王慶民進行擂台賽，沒想到短短30秒的時間他竟被打趴在地3次，最後甚至倒地昏迷，讓不少網友看到後都相當傻眼，紛紛進行嘲諷抨擊，然而這段比賽看在各界武林人士眼中卻備感無奈。

根據陸媒報導，開封市梅花拳研究會會長焦民生自幼就相當熱愛武術，對於馬保國的這場比賽他有些不以為然，「力量防禦都是武術的基本功，這個東西摻不了半點假，更別說他只靠嘴練武術，這真是太丟臉了」，直言真正的武術並沒有那麼多花招，而且隨著現在世代的和平，許多傳統武術也從「一招致命」轉變為「強身健體」的表演活動，很難有機會可以接觸實戰。

開封市搏擊協會會長韋高杰小時候也曾學習過武術，透露有很多被大家熟知，甚至知道拳法名稱的都只是「套路武術」，並認為「真正的武術能打、有實戰能力，但和搏擊是不能比較的」。

開封市武術協會主席李德祥也持有類似的觀點，指出武術習練者長期缺乏高強度訓練，因此力量速度等身體素質都不夠強硬，當拳擊手一拳砸向臉部，「這時候什麼傳統武術都扛不住」，但卻並不表示所有傳統武術都不堪一擊，只是「想要與之較量需要合適的人選才能證明能力」。