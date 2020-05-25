台鐵是不少民眾通勤轉乘的重要交通工具，不過日前就有網友好奇「台鐵設一堆阿囃小站的用意？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人更一面倒點名最廢車站是「南樹林站」，吐槽「爛到炸又拖時間」。

原PO今（25日）在PTT「八卦板」PO文抱怨，不解為何台鐵設一堆小站，像是新竹的「三姓橋站」跟「北新竹站」這類常年不曾有過的車站，「然後又搞一個區間快車來制約這些小站，重點是新豐站還不停靠！」讓他不禁錯愕直呼，「新竹工業區就在新豐站附近，難道台鐵不知道嗎？設一堆阿囃小站到底有甚麼用意啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「高鐵台鐵化，台鐵捷運化」、「北新竹往支線不是嗎」、「軌道就兩條，亂設一堆真的白痴」、「沒錢蓋捷運的解套方案，台鐵捷運化」、「一堆小站間隔2分鐘不知道在蓋沙毀」、「湖口到富岡中間硬是插了2站，應該沒有比這個多了吧」。

也有人點出關鍵主因「地方要求啊」、「問民代啊」、「政治人物做業績」、「八成是各地建商吧」、「你以為台鐵很想開那些整天在賠錢的小站或路線？就民意代表為了選票啊」。

另外，更有不少人點名全台最廢車站非「南樹林站」莫屬，「南樹林根本廢物站，離樹林才1公里而已」、「我也不懂弄個南樹林站是在幹嘛，樹林人是腳都斷了？」、「南樹林和浮洲感覺應該很賺錢吧？特別停」、「南樹林站，純粹政治設站，爛到炸又拖時間」、「台鐵公車化，南樹林真的該消失」。