日本擁有眾多美食與其文化特色，是不少台灣人出國旅遊時的第一首選。近日，有一名網友就非常好奇，詢問究竟日本有什麼事情是讓人最羨慕的呢？許多網友也紛紛前來，曝光了心目中的答案。

這名網友在PTT上以「日本最讓人羨慕的事情」為題發文，PO主也在內文中率先給出自己的答案，表示自己最羨慕的是日本便宜的牛奶，指出當地超市可樂一瓶要價大概100日圓（約新台幣28元），牛奶則是一瓶200日圓（約新台幣56元），另外就連知名的冰淇淋品牌「哈根達斯」也非常便宜，只要200多日圓就可以買到，而PO主也在文末詢問其他人，日本還有什麼令人羨慕的事呢？

此文曝光後，引起許多網友熱議，大家紛紛留言：「學校制服好看，雖然貴」、「交通很有系統，觀光就算沒車也都到的了」、「有『言行不要影響他人』的自覺」、「日牌衣服很多設計很美」、「食物好吃，風景+建築文化古蹟真是太美」；然而其中最多人提名表示羨慕的就是「市容相當乾淨整潔」，「比台灣乾淨整潔100倍」、「乾淨的空氣跟街道」、「路上沒什麼垃圾桶但街道都沒有垃圾」、「禮貌跟分類的很確實，街道真的非常乾淨」、「市容，還有海水超乾淨」。