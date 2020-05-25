一名女網友抱怨，今（24日）前往銀行辦事時，親眼撞見一名變態大叔，鎖定穿著黑絲套裝的女民眾，待女方起身離開座位時，就立刻朝對方原本坐的位子「貼椅狂聞」。由於自己同樣穿著套裝黑絲襪，果然她甫離開座位，變態又轉向衝去她的位子狂聞，讓她十分錯愕，沒想到向保全反應後，才知道對方是累犯，不禁痛批「真的太噁心！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，去銀行存錢時，看見一位穿著套裝黑絲襪的女OL剛離開座位就有個變態大叔衝去聞女方坐過的椅子，由於自己同樣穿著套裝黑絲襪，暗自心驚「等等不會來聞我的吧…」果然不出她所料，她屁股一離開座位，對方馬上衝來聞她的椅子，讓她直呼「瞬間超想吐！」

當下原PO向銀行保全反應，並問「不能制止他嗎？」但對方給了原PO尷尬又不失禮貌的微笑，貌似十分無奈，「有聽到保全跟行員說，那個變態每次來都這樣…」。

貼文一出讓網友全都看傻了，紛紛留言直呼「好噁心喔我的天吶」、「大膽不虛假的辣個男人」、「當下沒先放個水屁太可借了」、「這樣也能滿足其實也滿心酸的」、「戀味癖」、「這就是台灣，要習慣，因為他沒犯法，不能抓他」、「其實也不能怎樣，沒正面騷擾妳倒也不構成犯罪」。