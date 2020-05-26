瘟疫擴散、風暴肆虐，身處沒有水電，沒有網路，沒有通訊的封閉城市，你要如何活下去？

【精彩書摘】

門上砰的一聲，驚醒了我，迷迷糊糊地聽見一個粗啞的聲音喊著：「我要生氣了，我要一口氣吹爆你的門！」

路可的口水流得我的T恤都濕了，全身肌肉也發麻，我究竟睡了多久？我一手護著路可，哼唧地掙扎坐起來，然後大叫：「來了，來了，等一下。」

我抱著路可起身緩緩走過去，解鎖開了門。

查克衝了進來，兩手抓著棕色紙袋，眉飛色舞地問：「誰要吃午餐啊？」隨後一頭鑽進廚房，把紙袋往流理檯上一放，拿出袋子裡的食物。

路可半瞇著眼看著查克，我朝沙發走回去把路可放下，拿毛毯蓋好，才朝查克走去。查克已經把食物都分門別類倒到盤子裡了。

「已經中午了？我都睡昏了。」我揉揉眼睛，伸了個懶腰，「你買了什麼？」

「鵝肝和薯條，我的朋友，」查克拿著棍子麵包當魔棒在半空中揮了揮，「還有奶油醬明蝦。」

難怪我最近會發胖，「我已經感覺到動脈慢慢硬化了。」我走到流理檯邊，拉開抽屜拿出兩支叉子，遞給他一支，用另一支叉進薯條中，「快放年假了，你不用去餐廳？」

「是啊，一年中最忙的時段，」查克插起薯條上面的一大塊鵝肝，「但家裡有事要忙。」

「又要往你的救災儲藏室塞物資？」

他張嘴一笑，往嘴裡塞了一塊油滋滋的鵝肝。

我搖搖頭，「你真的相信世界會分崩離析？」

查克用手擦擦油膩的嘴巴，「你真的相信世界永遠不會？」

「每年都有人說世界末日要到了，但世界依然運轉如常。我們的文明發展已經相當成熟。」

「那復活島文明怎麼說？古印地安文明阿那薩吉人？這些全是古代高度發展的文明，現在呢？」

「這些古代文明全是孤立發展的群體。」

「那羅馬文明呢？所以我們在這個叫做地球的小小藍色星球上，就不算孤立了？」

我拿起一隻蝦子剝殼。

「我是在你的建議下開始研究網路世界的，」查克說：「事實證明，你是對的。」

我立刻後悔當時的多嘴。

「從現在的危機看來，」查克低語，「冷戰根本不算什麼，那是坦坦蕩蕩的美俄較勁，而且溫和理性多了。」

「你太戲劇化了吧。」

「人類有史以來，都是以實際的領土大小來論定國力，但以後不再是了。猜猜是什麼改變了一切？」

「網路？」我把蝦肉塞入嘴裡，品嘗著濃郁香辣的奶油醬汁。喔，美味。

「答錯。是太空科技的發展。自從俄羅斯在一九五七年發射第一顆人造衛星後，外太空就成為兵家相爭的戰場。」

「這跟網路有什麼關聯？」

「因為這個局勢隨後就被網路打破了！網路取代外太空，成為兵家要地。」查克放了一大把油膩的薯條入口，「現在，外太空已經成為網路虛擬空間的一部分了。」

「怎麼說？」

「大部分的外太空操控系統全是以網路為基礎的。在我們看來，外太空太過遙遠，但在網路世界中，就是天涯若比鄰。」

「差別在哪裡？」

「要想上外太空需要一大筆錢，而上網只需要一台筆電就可以。」

（本文摘自 《全境封鎖》／奇幻基地出版）

【作者簡介】

馬修 麥瑟（ Matthew Mather）

加拿大新銳百萬暢銷作家。出道短短四年，其全系列作品已賣出上百萬冊、翻譯成十八種語言、在二十三個國家出版，版權售出多部電影和電視劇。他曾在麥基爾大學的智能機器中心擔任研究員，之後也在許多新成立的高科技公司工作，涉獵計算機奈米科技、電子醫療紀錄與天氣預測系統等領域，更曾設計一款獲獎的腦力訓練電玩，如今為全職作家。

【譯者簡介】

清揚

台大外文系，現為自由譯者。對世界充滿好奇心，喜愛大自然、文學藝術和自助旅行。翻譯作品：《聖骨拼圖》、《黑色密令》、《猶大病毒》、《最終神論》、 《不安的靈魂》、《靈感來了：50部經典文學的幕後故事》、《巫行者1～3》、《異星記》、《全境封鎖》等作品。