人們常說宗教強調眾生平等，然而，這次疫情讓人們發現，其實病毒才真正是眾生平等，這從世界各國都有知名人士、政商界高層染病中得到認證：不論貴賤、貧富、老幼都有被病毒侵襲的可能。

但是，生策會副會長楊泮池卻說，這次疫情證明了「人生而不平等」！咦？

楊泮池「生而不平等」論，是因為染疫的人對病毒的反應並非人人相同，有的人沒有任何症狀，有症狀的人的症狀也非人人相同，發病者有人是輕症，有的卻是重症…，他問：「為什麼？」答案是，每個人的體質不同，對病毒的反應也就不同，也正是「人生而不平等」。喔～