小譚道聽圖說》生而不平等？ 16:312020/05/26 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》生而不平等？(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人們常說宗教強調眾生平等，然而，這次疫情讓人們發現，其實病毒才真正是眾生平等，這從世界各國都有知名人士、政商界高層染病中得到認證：不論貴賤、貧富、老幼都有被病毒侵襲的可能。 但是，生策會副會長楊泮池卻說，這次疫情證明了「人生而不平等」！咦？ 楊泮池「生而不平等」論，是因為染疫的人對病毒的反應並非人人相同，有的人沒有任何症狀，有症狀的人的症狀也非人人相同，發病者有人是輕症，有的卻是重症…，他問：「為什麼？」答案是，每個人的體質不同，對病毒的反應也就不同，也正是「人生而不平等」。喔～ #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #病毒 你可能也想看 推薦閱讀 高雄520新人登記 比去年翻倍 04:102020/05/21 地方新聞 被國台辦批隱匿疫情 陳時中呼籲回歸人對抗病毒的戰役 14:422020/05/21 生活 高鐵又推快閃優惠！「大學生限定」滿500送5折券 15:392020/05/21 生活 小心粉紅色眼睛！醫：新冠病毒「這能力」比SARS強太多 17:452020/05/21 生活 專訪／方文琳「放手」兩漂亮女兒 高呼：媽媽也想要自由！ 20:462020/05/21 娛樂 港版國安法爆新戰火 港股大屠殺逾1300點 慘過3月股災 11:072020/05/22 財經 哈佛教授澄清誤傳：從未懷疑新冠病毒源自武漢 20:382020/05/22 兩岸 看完新內閣名單 綠委嘆這件事：台灣仍有一大段路要走… 07:452020/05/23 政治 10萬境外生進不來 高教災損80億 04:102020/05/23 生活新聞 中文好流利 8國際生與教育局長有約 04:102020/05/23 地方新聞 話題熱門新聞 太極大師馬保國30秒慘敗 武林人士全看不下去 - 時事 - 話題 《秘聞23錄》古代殘忍「腰斬」有多痛？受刑者留7字揭秘 - 歷史 - 話題 太極大師馬保國30秒被KO 裁判曝心情：有點不爽 - 時事 - 話題 貨車輪胎外側飄的「橡膠條」幹嘛用？神用途曝光 - 日常 - 話題 武林高手係金欸？他一招秒殺散打王 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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