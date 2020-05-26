經常可以在社群媒體上看到有小孩的親朋好友或是明星藝人的「曬娃照」，但有網友就注意到，和台灣相較之下，日本的的藝人似乎比較少曬娃行為，就算有貼照片也會主動將小孩的臉擋起來，讓他忍不住好奇直呼：「日本藝人為什麼不會曬娃？」

一名網友在PTT八卦板以標題「日本藝人為什麼沒有曬娃的行為？」發文，表是台灣藝人很喜歡用小孩來行銷賺錢，像是知名YouTuber蔡阿嘎或是藝人賈靜雯、小S、黑人夫妻等等。但反觀日本藝人「生小孩後都會把孩子的臉遮住，不讓他們露臉，八卦雜誌拍到藝人帶小孩還會主動在小孩臉上打馬賽克」還舉例當年八卦雜誌拍到安室奈美惠小孩小時候還被告上法院，木村拓哉的2個女兒也是因為想走演藝圈才會曝光，讓他不禁好奇發問「都是東亞國家，為什麼日本就沒有曬娃，也沒有爸爸去哪兒這種用孩子行銷賺錢的行為？」

文章曝光之後引起熱議，有網友留言回應「看蔡阿嘎就知道呀好賺」、「日本一堆嫁娶圈外人的呀」、「會曬小孩的才是異類好嗎」、「臺灣也只有那些人愛曬呀」、「不尊重自己小孩」、「因為台灣人不把小孩當成有隱私權的個體，小孩一下就長大了，發現自己的事情都被這樣曝光大多不會高興」。

但也有知情人士曝光背後真正的原因「因為他們小孩在學校會被霸凌不是開玩笑的，日本人很變態的」、「他們注重小孩成長品質」、「會被霸凌，你以為日本是什麼文明國度嗎」、「日本人連幼稚園小孩被路人拍照都不行了」、「會被酸民罵到想自殺」、「日本連一般人的小孩都不能亂拍，有發生過觀光客不懂，在路上覺得小學生很可愛沒問就直接拍，後來被警察帶走，另外日本就是一個強調不要出頭的社會，你高調曝光自己小孩，下場就是小孩被霸凌」。