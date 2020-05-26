1997年，香港禽流感大爆發；2003年，致命SARS病毒繃緊全人類的死亡神經；2009年，豬流感已迅速席捲美國10個州、墨西哥死亡人數持續攀升；2020年，新型冠狀病毒引起的新型肺炎自中國武漢爆發。事實上，1976年就發生過第一起感染豬流行性感冒病毒死亡的病例，當時還引發了全美警戒、極力防止1918年造成千萬人喪命的流感再度發生，這之中有什麼可怕的相似度？事實上，1976年就發生過第一起感染豬流行性感冒病毒死亡的病例，當時還引發了全美警戒、極力防止1918年造成千萬人喪命的流感再度發生，這之中有什麼可怕的相似度？

【精彩書摘】

陶賓柏格自己有一套假說，他並不認為單一種致命武器就可以讓1918流行性感冒變成史上最強的殺手。

他的第一個解釋，也是他比較偏好的假設是，這隻病毒是新的，跟年輕人之前所遇過的任何病毒都不相同，所以他們就沒有可以保護自己的抗體。且這種病毒在人體細胞中生長特別良好，繁殖特別快速，所以在人體肺部裡面會出現巨量的病毒。如果病毒殺死大量的肺部細胞，就會導致體液流入、累積以及肺部出血，因而引發肺炎。在短時間內，就會出現1918流行性感冒的每一種症狀。

如果這樣的解釋是對的，陶賓柏格道，那麼讓流行性感冒變成殺手的便不太可能是單一的突變， 比較可能的是「病毒裡有許多微小的差異，而且病毒的每一個基因產物都良好地運作」。但是，他補充道：「問題在於我們不了解這些基因產物大部分的交互作用，這些在序列上的細微變化沒有辦法立刻辨識出來，尤其當我們只考量一個基因的時候。」

而另一方面，陶賓柏格道，對流行性感冒而言，一隻如此怪異的完美殺人病毒，其實很罕見，這隻病毒幾乎要達到流行性感冒的極致了。也就是說，任何突變都可能讓病毒不再那麼致命。

當你將病毒空前未有的致病力，和只要存活下來的人都具有免疫力，這兩件事合併在一起看時，你會發現這隻病毒不是強迫自己突變，就是消失不見。所以對於1918流行性感冒病毒似乎已經從世界上消失不見，一點也不驚奇。

但還有另外一個他認為比較不可能，卻不能忽略的的假說。這個假說認為，生活在一九一八年的人們之前曾經接觸過不同品系的流行性感冒病毒，造成他們對1918流行性感冒有著特殊的免疫反應。這隻之前接觸過的病毒最有可能是一八九○年的病毒，在一九一八年的前二十八年曾引發過一次大流行。

如果曾經接觸過一八九○年流行性感冒的嬰兒和孩童，產生了大量的抗體來對付這隻病毒時，會發生什麼樣的反應？陶賓柏格問道。如果1918流行性感冒病毒也有類似的表面蛋白質，因而引發一八九○年的病毒抗體劇烈地攻擊一九一八年的病毒，那麼就不是流行性感冒病毒，而是免疫系統本身導致感染的病人死亡。因為免疫系統對1918流行性感冒病毒產生了過度反應，導致白血球和大量體液湧入流行性感冒患者的肺部。原本比較健康的人會有比較好的免疫系統，免疫系統就更容易過度反應，導致病人死亡。

如果這種假說是正確的，陶賓柏格道，這表示流行性感冒病毒本身並不那麼致命，而是因為一九一八年的病毒出現在不正確的時間。不過，他補充道：「唯一可以檢證這種假說的方法，就是再一次地找到一八九○年的流行性感冒病毒。」而他唯一的希望就是從陸軍的病理資料庫裡面找尋。

(本文摘自《流行性感冒：1918流感全球大流行及致命病毒之發現》/商周出版)