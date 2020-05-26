因新型冠狀病毒的流行，重新喚起大眾對瘟疫或流行性疾病的關注。新冠肺炎初始病徵與流感類似，且流感爆發的致死率高。希望能搭著這波疫情，讓更多人了解流行病的歷史與應對。吉娜．科拉塔以生動的筆法，探索流行性感冒及其他大流行的歷史，詳盡地描述了科學家對這個致命病毒的認識現。除了向我們提出大流行捲土重來的警訊，更為我們提供了因應對策。

【精彩書摘】

在某種程度上來說，這真是極度的挫敗。科學家已經逮捕到這宗集體謀殺案的兇手1918流行性感冒病毒。但是，他們仍然找不到病毒的致命武器。

「最後，我們確定找到了正確的嫌疑犯，但是我們不知道要怎麼將兇手定罪。」陶賓柏格道。

如果這個故事是一部懸疑小說，目前我們所有的證據就可以讓嫌犯招供，說出凶器藏在什麼地方。但這是科學，事情並不是永遠那麼簡單明瞭。在科學的領域裡，每一項新發現都開啟了一扇門，而每一扇門的背後又是一團新的問題。

另一方面，有沒有找到凶器似乎已經不那麼重要了。醫學的進步讓醫師有新的藥物可以對抗這隻致命殺手。現在我們有了抗生素，當流行性感冒患者因為過於虛弱，而無法抵抗大量趁虛進入肺部的細菌時，抗生素可以對抗這些造成肺炎的細菌。所以再也不會有一群一群的年輕人，因為流行性感冒併發的細菌感染而死亡。而且現在還有新的抗病毒藥物，可以減輕病毒的感染，讓病毒不再那麼有殺傷力。加上有了紅血球凝集素的基因序列，當病毒捲土重來的時候，生技公司甚至可以製造疫苗來幫助人體產生免疫力。

但是，這還不夠令人滿意。

有沒有可能出現一個新的殺手，就像1918流行性感冒病毒一樣恣意妄為？或者，這隻病毒的出現只是一個範例，只是讓我們知道如果蓄意製造出一隻致命的病毒的話，會發生什麼可怕的災禍？有沒有可能下一隻恐怖的流行性感冒病毒，就是被存心製造出來做為殺人工具？陶賓柏格認為，我們根本沒有辦法預測下一次出現的致命病毒會是什麼樣子。我們唯一的希望，就是透過嚴格的監測系統，緊密地監控可能會出現的兇猛野獸。

也許，在中國某個孩子和家禽天真無邪的相遇裡，一隻新的殺手流行性感冒病毒就要出現。也許，在某個年輕男子或某個年輕女子的體內，正感染著兩種不同品系的流行性感冒病毒，而這兩隻病毒在肺部裡相遇，重新組合基因。於是一種新型的病毒彷彿從巫婆的燉鍋裡出現，就像1918流行性感冒病毒一樣，帶來完美的毀滅。

也許當我們自以為已經能掌握司空見慣的流行型感冒時，一種新的瘟疫正在集結致命的邪惡力量。不過，因著對過去的大流行有更多的認識，我們更能裝備自己來度過下一次的大流行。

(本文摘自《流行性感冒：1918流感全球大流行及致命病毒之發現》/商周出版)