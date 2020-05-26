畫報，是透過手繪插圖或攝影圖片等方式，記載社會樣態的一種圖象文獻。從晚清至中華人民共和國成立前，中國國內共計出版了近千種畫報，其刊載題材涉獵廣泛，橫跨政治、經濟、科技、社會運動、藝文體育，詳實記錄此動亂時代各個領域的景況與發展，堪稱是民國時代的社會縮影。本書作者享有「天津市檔案系統編研專家」的頭銜，從龐大豐富的故紙堆中鉤沉，擷取報導與影像，試圖管窺民國各界人物的命運。並以直白通俗的文字，一一道出昔日名人逸事，為讀者還原動盪中國下的人生百味。

【精彩書摘】

張學良一生有過三次婚姻，幾任夫人分別是于鳳至、谷瑞玉和趙一荻，而後兩任夫人都與天津有關。

谷瑞玉是地道的天津人，一九〇四年出生於楊柳青附近的一個大戶人家，自幼接受過良好的西式學校教育，能講一口流利的英語。一九二二年，第一次直奉戰爭爆發，十八歲的她在姐夫的家宴上結識了風華正茂的張學良。舉止優雅、談吐知性的谷瑞玉深深地吸引了張學良。一九二四年第二次直奉戰爭結束後，在張作霖的默許下，他二人在天津公開舉行了婚禮。婚後，二人感情非常融洽，張學良在天津舊法租界為谷瑞玉買了一幢豪華住宅，並在北京為她購置了房產。但後因一九二八年六月張作霖在皇姑屯遇難，在張家決定秘不發喪的情況下，谷瑞玉私自從天津到了奉天，引起日本人注意，張作霖必死得到確認。新聞媒體隨之報導。張學良對谷瑞玉的貿然行動極為不滿，由此漸漸疏遠。

一九二八年「東北易幟」談判期間，楊宇霆千方百計收買谷瑞玉做內線，借以隨時掌握張學良的行動。是年年底，楊宇霆借為父祝壽之名，請張學良夫婦赴宴。席間，張學良險遭日本特務暗

算。從此，夫妻徹底反目，直至一九三一年一月，他二人在天津正式解除了婚姻。

張學良與紅顏知己趙四小姐的愛情故事已是人所共知，但他倆的戀情是從天津開始的，恐怕知道的人就不多了。

圖為張學良與夫人趙一荻(中時資料照/包承平攝)

趙一荻，祖籍浙江蘭溪，一九一二年生於香港，因此也叫「趙香笙」，據說她出生的時候，天空出現了一道霞光，所以又得名趙綺霞。她小時候的英文名字是「Edith」，諧音即為「一荻」。

在家中姊妹排行第四，所以家人親友都喚她趙四，後來，一些社交圈人士也跟著稱她為趙四小姐。趙四小姐身材頎長，體態婀娜，雖然在女郎中論漂亮只能屬於中上等，但她的氣質和風度絕佳，愛打扮也會打扮。

一九二八年，時年十六歲、正在上中學的趙四小姐，在天津舞場上認識了當時不到三十歲正春風得意的少帥張學良。兩人當下情投意合，頻繁約會。一九二九年九月，趙四小姐私奔瀋陽住進大帥府旁邊的小樓，一時成為天津的重大新聞。盛怒之下，趙父在報紙上連續五天發表公開啟事，與之斷絕一切來往。張學良後來回憶，趙一荻當年來瀋陽「只是來看看」他，然後「還是要回去」。可趙父一登報，她反倒回不去了。此後，趙四小姐在各方的矚目下未婚生子。她為愛情執著敢作敢為，寧肯不要名分，成為當時上流社會津津樂道的新聞。

(本文摘自《民國畫報人物誌》/楓樹林出版 提供)

【作者簡介】

周利成，男，1965年生。1989年開始從事檔案工作，2004年被評為副研究館員，2008年任天津市檔案館編輯研究部副主任，被授予「天津市檔案系統編研專家」銜。著有《檔案揭密》、《天津老戲園》等四百餘萬字作品。