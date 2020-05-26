韓國職棒日前熱烈開打，雖然沒有開放觀眾入場，但世界各地的球迷還是十分關注賽事，連帶讓場邊的一舉一動也為討論的話題。日前有人就注意到韓職一名場邊的正妹球僮，疑似因為新上任一直接不到球，但天然呆的萌樣立刻受到網友矚目，紛紛心疼直呼「我來擋！」

Tough day for the Lotte Ball Girls. 😂 pic.twitter.com/ULgNbi4Gbv — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 24, 2020

近日有網友在觀看韓國職棒時，注意到樂天巨人一名正妹球僮，還將她的影片剪輯後上傳到推特上，可以看到該名女球僮不知道是不是因為新上任的關係，好幾次都跟球擦肩而過，甚至還被「棒球霸凌」，數次撲倒在地，讓全身沾滿紅土。但也因為天然呆的模樣激起網友們的保護慾，再加上一雙逆天的神級美腿，瞬間掀起網友暴動。

影片曝光後，網友也紛紛留言表示「我來！」、「這種失誤可以被接受的」、「有腿我就給分」、「好心疼」、「好像有點可愛」、「呆萌呆萌的」、「這腿我可以」但也有許多國外球迷不買單，怒斥「她需要一杯拿鐵」、「這就是她沒有參加完整訓練的後果」。