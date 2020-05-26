在購買食材時一定要特別注意有效日期和外觀，尤其是生鮮食品或是可以快速食用的食物。近日，一名網友購買了一塊梅花豬肉，回到家切片後卻突然驚見肉中間有一塊詭異的黃色凸起物，看起來像是發霉了一般，讓他不安地上網求助，而專業的網友們也紛紛幫忙解答。

PO主買的梅花豬肉(圖/取自爆系知識家)

這名網友在「爆系知識家」中發文，表示自己最近買回一塊梅花豬肉，切片後卻發現裡面有黃色的不明物體，讓他有些擔憂，於是上網詢問是否有其他人知道這是什麼狀況，又該如何處理？從PO主分享的照片中可以看到，這塊梅花豬的中間有著一大片密集的黃色凸起物，模樣看起來就像是發霉產生的。

此文一出，有不少內行網友也貼心出面解答，「是施打疫苗時殘留在腺體上的沉澱物」、「打針留下的，切掉就好」、「施打疫苗長的腫瘤，切除乾淨就可以了」、「打針留下，好險你這是冷凍過的，要是溫體的更噁，這還算少的，我家常常遇到一大坨的，切到會爆漿！」、「這問題我問過老闆，他說是豬打針，藥劑沒散形成的。最好別吃」。

雖然真相已經揭曉，但還是有些網友覺得怕怕的、不敢吃，PO主在了解過後也透露因為大部分店家都是整頭豬直接購買進來，在宰殺時才會發現這些膿包，其實並不是店家的問題，他也擔憂有些不良店家會將之製成絞肉再販賣，認為是否應該從源頭開始，避免這類豬隻流入市面的可能性。