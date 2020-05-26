澳門賭王何鴻燊今（26）日午間驚傳病逝，享耆壽98歲，傳奇一生就此畫下句點。其中不得不提到的就是何鴻燊豐富的感情生活，他前後共娶了4任太太，長相都十分漂亮，其中原配黎婉華更是有著「澳門第一美人」之稱，與何鴻燊曾有過一段浪漫的戀情，只可惜最終卻長年臥病在床，並於80歲時離世。

綜合陸媒報導，黎婉華是大陸與葡萄牙混血兒，祖先為葡萄牙的高官，而她的祖父黎登更是當時澳門唯一的公證律師，黎婉華的葡萄牙名為Clementina Angela Leitão，年輕時相當溫婉美麗，因此有著「澳門第一美人」之稱。某次黎婉華的哥哥舉辦一場聚會，19歲的何鴻燊也是在這時邂逅17歲的黎婉華，當時他第一眼看到女方時便「一見鍾情」，隨後立刻苦學葡萄牙語，對黎婉華展開猛烈的追求，經過一段時間終於成功抱得美人歸。

兩人在1942年結婚，黎婉華為何鴻燊生下了1子3女，但她的命運多舛，在1957年得了結腸炎造成體重驟降，1973年在葡萄牙遭遇嚴重車禍，因而喪失大部分的記憶，1981年時大兒子與媳婦更遭逢死亡車禍，讓她相當痛心，最終長年臥病在床，並於2004年逝世。