馬保國為大陸渾元形意太極掌門人，本月17日他與50多歲的對手王慶民進行擂台賽，然而他卻在短短30秒的時間內先後被撂倒3次，最後甚至被打趴在地昏迷過去。這段比賽在網路上引起極大的熱議，而當時的裁判也接受訪問，談論當時的心境，直言：「有點不爽」。

根據《澎湃新聞》報導，龐皓天在比賽當天擔任裁判，在比賽前馬保國曾上前和他討論規則，過程中不斷提醒他在比賽時要多加小心注意，千萬不要被自己的習慣動作給誤傷到，還直接出手示範，搭上了龐皓天的後頸，從影片中可以看到，龐皓天當場只回答了一句「我不怕」，接著就耳提面命要求馬保國在聽到自己喊停時必須停止所有的動作，不能失手傷人。

事後，龐皓天在接受採訪時回憶比賽當天的經過，直言當下和馬保國交談只是為了確立兩人之間選手與裁判的關係和立場，然而對方卻直接「上手」，讓他心裡感到有些不高興，「你動手咱們都有本能反應，我是壓制自己沒動手」；之後更討論到了馬保國的真實實力，只見龐皓天尷尬地笑了一下，委婉表示自己和大家的想法一樣，在追問之下他才終於坦言：「很搞笑」。