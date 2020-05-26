古代的統治者們為了要鞏固自己的地位和權力，經常會命人想出一些十分殘酷的刑罰，而「腰斬」就是其中之一，犯罪者會被利器從腰部切成至少兩段，由於人體的大部分器官都位在上半身，所以被腰斬過後通常都不會馬上死亡，這樣就可增加折磨犯罪者的時間，整個過程都非常殘忍。

據悉，最初執行腰斬的工具為斧或鉞，後來鐵兵器出現後，刀就成了最主要的工具，不過刀雖然相當鋒利，但也很容易被磨損，對使用它的行刑者要求也很高，必須要非常了解人體的構造才有辦法一刀就將人剖成兩段，於是更為方便的鍘刀逐漸成為主流，對於行刑者的使用要求也比較低。

而受刑者在被腰斬之後，還會有很一段時間可以清晰地感受到自己逐漸死亡的痛苦與痛楚，是一種非常殘忍的刑罰，有不少家屬都會賄賂行刑者，讓他們動刀的部位稍微往上一點，減少犯罪者的痛苦。

但究竟腰斬有多痛呢？傳聞中，清朝官員俞鴻圖擔任科考的考官，沒想到卻遭到自己的小妾出賣，將試題洩漏出去，導致他被雍正下令處以腰斬，在行刑後俞鴻圖在血泊中打滾，更用手沾血在地上連寫了7個「慘」字，最終慢慢死去；不過這段傳聞並沒有被記載於正史中，而是被寫於《清朝野史大觀》，因此有不少學者對於這段事蹟感到懷疑。