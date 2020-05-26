深夜因為光線較為昏暗，很多東西都沒辦法看得很清楚，這時如果剛好碰上了很類似於人形的東西，一定都會被嚇一大跳！前陣子有一名外送員在晚間送餐時，就突然發現陰暗的家門口站著一名詭異的男童，分享到群組裡後有不少人也都覺得有些毛骨悚然。

一名網友在臉書《靈異公社》社團中分享了兩張照片，並表示這是高雄的外送群組有人傳上來的照片，當時當事人正在深夜送餐，沒想到卻在一片漆黑的門口突然看到了一個皮膚白皙的詭異小男童，由於該處光線並不充足，小男童的眼睛便成了一團黑影，PO主看到後也覺得有些毛毛的，認為這個小男童和電影《咒怨》中的「俊雄」十分相像。

此文一出，有許多網友也直呼恐怖，紛紛留言：「放大看真的不舒服」、「好像咒怨小男孩」、「他在看鏡頭是嗎」、「有點可怕」、「這真的有恐怖到」；有好心人也特別將照片調亮，可以發現小男童其實只是一具人形模特，但被放置在昏暗之處確實會讓人看到的一瞬間被嚇到，「這模特兒很陰森」、「沒事放這個要嚇死誰」。