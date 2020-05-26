卡洛斯·高恩（Carlos Ghosn）是巴西出生的黎巴嫩裔法國籍企業家，曾出任日產汽車（Nissan）的會長、社長兼行政總裁，在2018年11月時遭到東京地方檢察廳特搜部約談，並以他多年來在有價證券報告書中低報薪資，且挪用公款進行私人投資，涉嫌違反金融商品取引法將他逮捕，據悉瞞報總金額高達50億日圓，然而戈恩在被交保後，竟不顧法院的出境禁令逃離至黎巴嫩，聲稱自己是為了「躲避日本政治和司法的迫害」。

(影片來源/YouTube/CGTN)

根據黎巴嫩電視台MTV的報導指稱，高恩當初藏身於訂製的樂器盒之中，再由假扮成樂隊的特種部隊成員掩護下，成功搭乘私人飛機出境，然而此一說法卻遭到高恩妻子反駁；日本NHK更指出高恩在逃離日本前曾與兩位曾服役於美軍特種部隊的民間軍事公司專家見面。

而今年1月時土耳其私人飛機營運商MNG Jet提起刑事告訴，指稱旗下2架私人飛機遭到非法利用，協助高恩出逃，其中一架從杜拜經大阪飛往伊斯坦堡，另一架則由伊斯坦堡飛到黎巴嫩首都貝魯特，更爆出其中一名高層涉嫌3300萬日圓（約新台幣918萬），土耳其檢方也於本月7日起訴這名高層和其他4名機師，據這名高層向檢方透露，一名策劃這場逃亡的人曾威脅他，若是收下這筆錢卻不乖乖合作，他的家人就將遭受危險。