吃鮪魚長大的屏東小孩，漂流到台北讀大學，再漂到英國留學，直到體驗國外的各種震撼教育，才發現自己與這世界的距離如此遙遠……

【精彩書摘】

性別歧視、種族歧視，歧視一直以來都是很敏感的議題，也是多數人不太願意去觸碰的話題。常常聽聞國外的留學生或是四處旅遊的背包客，描述自身遭受歧視的故事。正當我們深怕被以歧視眼光對待的同時，是否本身也不知不覺地歧視了他人？

還沒來英國之前，我曾參訪越南胡志明市，並至當地的學校進行英語教學觀摩及教學示範。記得那一年，東南亞地區爆發一連串的排華運動，讓我實在有點不想去。心中不斷冒出「我為什麼要大老遠飛來這裡參訪學校、教英文」這樣的想法。還沒出訪越南前，憑藉著自以為是的國際觀，加上多年對越南的錯誤刻板印象，我對越南的印象還是一直停留在早期貧窮、落後及不文明的年代。一出機場，移動到胡志明市中心的路途上，我為我還沒降落前的心中之言感到羞愧。這座城市並不如我想像中的那樣，而這是我第一次體認到自己的眼界是如此的狹隘。

經過此次的震撼教育，往後我更加小心地看待與自身文化及國家不同的人事物，但偶爾還是會帶上自己的濾鏡看世界。

在歐洲這些日子，我並沒有遇到太多關於歧視的事件，不過卻有兩件讓我印象深刻。第一次是被別人歧視但我自己卻無感的情況；另一次是，在閒聊中用了自以為的偏見視角看他人。

先從「被」歧視的故事開始好了。我個人並沒有察覺，也覺得並不嚴重，反倒是身旁的英國老夫婦，挺身而出，拔刀相助。交完數份千字報告後，選了天空閒的週間平日，我隻身前往莎士比亞的故鄉埃文河畔斯特拉特福（Stratford-upon-Avon）。整天的旅途，我與大學時期折磨我時日的莎翁相談甚歡。

就在回程的火車上，一如往常地，持學生優惠票的我被驗票了。等到驗票員查驗了我後方座位的英國老夫婦時，我依稀聽見驗票員向他們說明，若是要到倫敦的話，要在某站換車，跟車票上寫的不一樣，要記得下車。隱約聽到資訊的我，趕緊拿起手機查詢。顯然地，這是臨時的通知。我隨即向身後的老夫婦詢問，在哪站換車，並再次確認資訊。

「我的票明明就到倫敦阿！為何驗票員沒有告知我臨時的轉乘訊息？可能是他太匆忙了忘記告訴我。」我當時心裡這麼想的。正當要轉頭回座位時。

「你也是回倫敦嗎？」老先生問道。

「是的，真謝謝你們的資訊。」我微笑地道謝。

老奶奶突然拉高嗓音：「這是歧視，他歧視你！」

我一臉疑惑地看向前方兩位老夫婦，並笑笑地告訴他們：

「我想他太匆忙，忘記提醒我罷了。」

「不不不，親愛的，這確實是歧視。身為英國人，我想我應該代他向你道歉。」奶奶嚴肅地說。

老夫婦兩人正經地向我說明為什麼他們認為驗票員歧視我，並不斷跟我說如果需要投訴，等到了倫敦，他們倆願意當我的證人，陪我去火車站的櫃檯辦理。

回到倫敦，出了月台，向老夫婦道別，他們還給了我擁抱，並不斷地追問我需不需要投訴。搭公車回住宿的路途上，我不停思考，直至今日，我都覺得事情沒有老夫婦想得如此嚴重。或許正如老奶奶所說：「親愛的，你太善良了。因為這位驗票員可能會為他的行為丟掉一份工作。」（自己這麼說起來都覺得不好意思。）

原來整天掛在嘴邊的歧視，就離我這麼近，而我還是主角。

另一次經驗竟是我不經意地歧視別人。夏日期間，獲得圖賓根大學學術交流獎勵，我來到了這座德國南部的古老大學城，接受英語教學相關的訓練。坐在我旁邊的同學是一位圖賓根大學的大學生Oduma。休息時間，我跟他閒聊幾句。

在聊天的過程中，我隨口而出：「看不出來你英文真好！」

Oduma立刻開玩笑地回我：「你這是歧視，老師你不能歧視學生！」

這是因為我們早上的研究訓練，是有關不同文化的相遇（cultural encounters），所以他才抓住我的語句，跟我開玩笑。

說到這裡，大家可能還不明白，為什麼稱讚別人英文好會被扣上歧視的帽子。是否有發現，我到現在還沒描繪Oduma的外貌？

他是一位德裔奈及利亞人，父親是奈及利亞人，母親則是德國人。兒時曾隨父母旅居美國，回到德國後，英語學習從未間斷，再加上大學主修英國文學及語言學。因此，Oduma的英文能力當然不在話下。這些是在稱讚完他英文好後，更進一步的閒話家常。

當然這些都是在我們彼此熟識後的對談，這也讓我思考，究竟是怎樣的契機我會脫口而出「你英文真好」這句話。是不是單看黑人的外表，我下意識地斷定，他不太能說出一口流利的英文，對於他有極佳的英語能力感到驚訝？即便他能以其他語言對談自如，應當也是德文。現在回想，也難以推斷我當下的思考。但確實若是在我們沒有熟識彼此的基礎下，很有可能我就不經意地對他種族歧視而渾然不知。

到現在我還是很感謝他，以這種開玩笑的口吻，讓我知道他的感受。不讓對話尷尬，也不至於毀掉一段新建立的友情。

在離開圖賓根大學前學校所安排的飯局上，我們又再次閒聊了起來。此次我格外小心了。

Oduma分享著：「我拿到劍橋大學的一年交換計劃，我10月要去英國。」

「這一次，我絕不會說你怎麼如此優秀！」我這麼回覆他。

接著兩人一陣爽朗的笑聲，舉起酒杯，互道離別。我祝福他好好在英國享受最後一年的大學生活，同時他也祝福我回去台灣有份好的教職。「老師不要再歧視別人了喔！」最後，我又被這位小我5歲的同學補了一記回馬槍。

原來整天掛在嘴邊的歧視，就離我這麼近。我又當了一次主角，只是這次換我歧視別人。

（本文摘自 《世界不是我們這種笨蛋想的那麼簡單》第二章 第74-77頁／捷徑文化出版）

【作者簡介】

張育聖

90後的年輕世代。吃鮪魚長大的屏東東港人，長大後到英國求學旅居，品嚐炸魚薯條後，發現還是喜歡東港的味道。雖然無法改變鄉民們認為不到170的半殘身高劣勢，但在看似無害的外表下，卻有堅毅的心智，總能為自己大聲說話。

現在是一位英文補教老師、一位初出茅廬的研究人員、一位從網路平台到出版實體書的菜鳥作者。