吃鮪魚長大的屏東小孩，漂流到台北讀大學，再漂到英國留學，直到體驗國外的各種震撼教育，才發現自己與這世界的距離如此遙遠……

【精彩書摘】

飛機降落於倫敦希斯洛機場，我雀躍地踏上英國的國土。即使身陷大排長龍等待入關的隊伍之中，興奮的心情仍大於排隊的煩躁。此時，來了通電話，是我在台灣就訂好的機場接送服務，司機問了我多久會到出境大廳。由於各大航線集中於這座大機場，降落時已拖延了半個鐘頭，現在又身陷在看不見盡頭的入關隊伍中，我只好向司機說明狀況，並告知他可能要再等40分鐘左右。他想也不想：「那我不等了，你找其他方式到市區吧。」立刻掛上電話。

我頓時語塞，即使心中充斥著各種咒罵，但還是告訴自己不要慌。趕快再向另一間車行，訂了趟接送服務。大約晚上10點左右，終於接到司機來電，但是他講的話我幾乎聽不懂，唯一聽得最清楚也最關鍵的就是會面地點─WHSmith，一間便利商店。看到司機後，向他打聲招呼並說聲不好意思，讓他等我這麼久。親切的司機大叔一直跟我說沒關係，還不斷地向我道歉：「Sorry, I can’t speak proper English.」（真不好意思，我無法說一口好英語）。

上了大叔的車，我開始跟他聊起天來，他是巴勒斯坦人，技術性入境來英國，最後透過管道取得簽證。我不知道為何大叔跟我講了如此多的私事。我也向他分享，我是來倫敦求學的，以及在台灣的生活等一些瑣事。在一個等紅綠燈的十字路口，他突然對我說：「你是少數堅持要自己提行李，自己開車門，主動跟我聊天的乘客。」我覺得滿驚訝的，因為做這些事情對我來說很平常。在一路話家常中，最後他安全地送我抵達宿舍。

這是我降落倫敦後的第一個震撼─為什麼大叔要為自己講的英文道歉？

隨著新生活慢慢展開，安頓的日子其實並不容易，於是我慢慢懂得大叔為何道歉。

在一個準備長住的嚮往城市裡，初期確實每天都想走走看看新的事物。然而，好日子始終不長久，有時台灣人在倫敦的違和感，以及英文說不好的羞愧感蔓延全身。

不久之後，我在台灣的老毛病外耳炎發作了，我知道這不能拖，於是趕緊預約了普通科醫生（GP） 註 。看病前，查了各種病況病徵的英文，構思該如何描述我的狀況，甚至還寫了一張紙卡，以免忘記。

到了診間，我邊看我的小抄邊向醫生說明我右耳的問題，只見她不慌不忙地拿儀器照我的右耳：「這不嚴重，別擔心，我能看一下你手上那張紙嗎？」我順勢地給了醫生，她接著說，你還真用心做了這麼多功課，不用緊張，滴藥水一週就會好了。

「真抱歉，我沒辦法好好地描述我右耳的病徵。」這時，身歷其境，我瞬間懂了司機大叔的感受，下意識地說不好意思。

「你不需要道歉。如果這樣就要道歉，我當時來這裡念醫學院時，很多英文都不會，那我應該要寫悔過書了。」醫生（她是華裔）這麼回覆我，並溫柔地提醒我用藥須知，為我安排下一次複診。

除了看病，點菜應該更是生活必備的技能。走訪波羅市場（Borough Market），想點份當地炸魚薯條享用，卻發現連讀懂菜單都是一項挑戰─ Halibut Wild、Skate、Rock、Plaice；英文系畢業、出生於魚鄉東港都於事無補，只能無助地站在店門口，手指在手機螢幕上忙碌著。都是魚⋯⋯但究竟是何種魚，即便看了圖片還是不解。只好直接問店員，餐廳最推薦哪樣料理了！

語言測驗成績單上的成績是一回事，平常生活用的英文又是另一回事。身處全英文的國家，才知道自己的英文能力大概只有幼稚園等級，成績單上的分數，不足以優雅地生存。台灣社會瀰漫著一股「證照會說話」的潮流。但鮮少有人討論，認證後的你，與實際上的你，之間的差距到底有多大？

功利主義之下，多數人似乎只在乎能不能拿高分、再幾分就達標了，這些事情的確需要在意，但我們經常矯枉過正。忘記了學習語言的根本是要「溝通」，成為生活中的一部分。若是我們一味地把考試拿高分設定為學語言的目標，那麼真的永遠提升不了在真實語境中生活的能力及實力，反倒是建立錯誤的語言學習方式。

我搭公車的時候，喜歡聽公車上的人聊天，同時練習聽力。不過，一趟車程下來，我只要聽得懂一半左右大概就要偷笑了。在某次餐會裡，我曾跟其他同是來英國求學的各國英語老師分享這樣的困擾。令我訝異的是，他們也有相同的懊惱。

在倫敦這樣的大城市裡，每個人有不同的背景，講著不同的口音，就算是土生土長的倫敦人，也有不同的講話習慣。就像年輕人有年輕人的用語，一段對話裡，語速極快；有些人講話又像是嘴巴含著滷蛋，不把話吐出來，穿雜著一堆時下當地人使用的俚語。儘管我全耳灌注地聆聽，有時還是難以理解。

當熟悉的See you變成in a bit，beauty變成peng，how are you 變成up to match，形容食物不再是nice、delicious而是pukka，這種感覺就像是熟練台語的我，聽著公園裡的老人對話中他們的台語，一樣熟悉卻也陌生。

當英文不再是教學CD裡的英文，我想這才是真正的使用英文吧！

在英國期間，我試著多與幾位母語使用者交朋友，試著融入他們的生活圈，努力強迫自己暴露在聽與講英語的情境中。隨著時間過去，似乎彼此間還有那麼一點間隙，這不只是語言的問題，還有文化生活習慣，甚至是長期思想上的差異。自己對英國這國家生活與文化的連結還不夠，我沒有辦法充分地了解對方談話背後的玄機。但其實並不需要為這樣的困擾感到羞愧，只要開口問一下或是向他們確認，其實我的當地朋友們是很樂意與我分享的。漸漸地，我開始能用英文講點幽默機智的回應或自嘲的笑話了。

對於語言的觀念，從語言並不屬於母語使用者的，慢慢轉變成，語言是屬於使用他的人。

註 General Practitioner (GP)，全科醫生或普通科醫生，類似台灣的家醫科醫生。在英國，除非重大疾病，要不然是無法直接求診於各專門科醫生。通常都需要透過GP轉介病人至醫院做更進一步的診療。

（本文摘自 《世界不是我們這種笨蛋想的那麼簡單》第二章 第78-81頁／捷徑文化出版）

【作者簡介】

張育聖

90後的年輕世代。吃鮪魚長大的屏東東港人，長大後到英國求學旅居，品嚐炸魚薯條後，發現還是喜歡東港的味道。雖然無法改變鄉民們認為不到170的半殘身高劣勢，但在看似無害的外表下，卻有堅毅的心智，總能為自己大聲說話。

現在是一位英文補教老師、一位初出茅廬的研究人員、一位從網路平台到出版實體書的菜鳥作者。