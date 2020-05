吃鮪魚長大的屏東小孩,漂流到台北讀大學,再漂到英國留學,直到體驗國外的各種震撼教育,才發現自己與這世界的距離如此遙遠……

飛機降落於倫敦希斯洛機場,我雀躍地踏上英國的國土。即使身陷大排長龍等待入關的隊伍之中,興奮的心情仍大於排隊的煩躁。此時,來了通電話,是我在台灣就訂好的機場接送服務,司機問了我多久會到出境大廳。由於各大航線集中於這座大機場,降落時已拖延了半個鐘頭,現在又身陷在看不見盡頭的入關隊伍中,我只好向司機說明狀況,並告知他可能要再等40分鐘左右。他想也不想:「那我不等了,你找其他方式到市區吧。」立刻掛上電話。

我頓時語塞,即使心中充斥著各種咒罵,但還是告訴自己不要慌。趕快再向另一間車行,訂了趟接送服務。大約晚上10點左右,終於接到司機來電,但是他講的話我幾乎聽不懂,唯一聽得最清楚也最關鍵的就是會面地點─WHSmith,一間便利商店。看到司機後,向他打聲招呼並說聲不好意思,讓他等我這麼久。親切的司機大叔一直跟我說沒關係,還不斷地向我道歉:「Sorry, I can’t speak proper English.」(真不好意思,我無法說一口好英語)。

上了大叔的車,我開始跟他聊起天來,他是巴勒斯坦人,技術性入境來英國,最後透過管道取得簽證。我不知道為何大叔跟我講了如此多的私事。我也向他分享,我是來倫敦求學的,以及在台灣的生活等一些瑣事。在一個等紅綠燈的十字路口,他突然對我說:「你是少數堅持要自己提行李,自己開車門,主動跟我聊天的乘客。」我覺得滿驚訝的,因為做這些事情對我來說很平常。在一路話家常中,最後他安全地送我抵達宿舍。

這是我降落倫敦後的第一個震撼─為什麼大叔要為自己講的英文道歉?

隨著新生活慢慢展開,安頓的日子其實並不容易,於是我慢慢懂得大叔為何道歉。

在一個準備長住的嚮往城市裡,初期確實每天都想走走看看新的事物。然而,好日子始終不長久,有時台灣人在倫敦的違和感,以及英文說不好的羞愧感蔓延全身。

不久之後,我在台灣的老毛病外耳炎發作了,我知道這不能拖,於是趕緊預約了普通科醫生(GP) 註 。看病前,查了各種病況病徵的英文,構思該如何描述我的狀況,甚至還寫了一張紙卡,以免忘記。

到了診間,我邊看我的小抄邊向醫生說明我右耳的問題,只見她不慌不忙地拿儀器照我的右耳:「這不嚴重,別擔心,我能看一下你手上那張紙嗎?」我順勢地給了醫生,她接著說,你還真用心做了這麼多功課,不用緊張,滴藥水一週就會好了。

「真抱歉,我沒辦法好好地描述我右耳的病徵。」這時,身歷其境,我瞬間懂了司機大叔的感受,下意識地說不好意思。

「你不需要道歉。如果這樣就要道歉,我當時來這裡念醫學院時,很多英文都不會,那我應該要寫悔過書了。」醫生(她是華裔)這麼回覆我,並溫柔地提醒我用藥須知,為我安排下一次複診。

除了看病,點菜應該更是生活必備的技能。走訪波羅市場(Borough Market),想點份當地炸魚薯條享用,卻發現連讀懂菜單都是一項挑戰─ Halibut Wild、Skate、Rock、Plaice;英文系畢業、出生於魚鄉東港都於事無補,只能無助地站在店門口,手指在手機螢幕上忙碌著。都是魚⋯⋯但究竟是何種魚,即便看了圖片還是不解。只好直接問店員,餐廳最推薦哪樣料理了!

語言測驗成績單上的成績是一回事,平常生活用的英文又是另一回事。身處全英文的國家,才知道自己的英文能力大概只有幼稚園等級,成績單上的分數,不足以優雅地生存。台灣社會瀰漫著一股「證照會說話」的潮流。但鮮少有人討論,認證後的你,與實際上的你,之間的差距到底有多大?

功利主義之下,多數人似乎只在乎能不能拿高分、再幾分就達標了,這些事情的確需要在意,但我們經常矯枉過正。忘記了學習語言的根本是要「溝通」,成為生活中的一部分。若是我們一味地把考試拿高分設定為學語言的目標,那麼真的永遠提升不了在真實語境中生活的能力及實力,反倒是建立錯誤的語言學習方式。

我搭公車的時候,喜歡聽公車上的人聊天,同時練習聽力。不過,一趟車程下來,我只要聽得懂一半左右大概就要偷笑了。在某次餐會裡,我曾跟其他同是來英國求學的各國英語老師分享這樣的困擾。令我訝異的是,他們也有相同的懊惱。

在倫敦這樣的大城市裡,每個人有不同的背景,講著不同的口音,就算是土生土長的倫敦人,也有不同的講話習慣。就像年輕人有年輕人的用語,一段對話裡,語速極快;有些人講話又像是嘴巴含著滷蛋,不把話吐出來,穿雜著一堆時下當地人使用的俚語。儘管我全耳灌注地聆聽,有時還是難以理解。

當熟悉的See you變成in a bit,beauty變成peng,how are you 變成up to match,形容食物不再是nice、delicious而是pukka,這種感覺就像是熟練台語的我,聽著公園裡的老人對話中他們的台語,一樣熟悉卻也陌生。

當英文不再是教學CD裡的英文,我想這才是真正的使用英文吧!

在英國期間,我試著多與幾位母語使用者交朋友,試著融入他們的生活圈,努力強迫自己暴露在聽與講英語的情境中。隨著時間過去,似乎彼此間還有那麼一點間隙,這不只是語言的問題,還有文化生活習慣,甚至是長期思想上的差異。自己對英國這國家生活與文化的連結還不夠,我沒有辦法充分地了解對方談話背後的玄機。但其實並不需要為這樣的困擾感到羞愧,只要開口問一下或是向他們確認,其實我的當地朋友們是很樂意與我分享的。漸漸地,我開始能用英文講點幽默機智的回應或自嘲的笑話了。

對於語言的觀念,從語言並不屬於母語使用者的,慢慢轉變成,語言是屬於使用他的人。

註 General Practitioner (GP),全科醫生或普通科醫生,類似台灣的家醫科醫生。在英國,除非重大疾病,要不然是無法直接求診於各專門科醫生。通常都需要透過GP轉介病人至醫院做更進一步的診療。

【作者簡介】

張育聖

90後的年輕世代。吃鮪魚長大的屏東東港人,長大後到英國求學旅居,品嚐炸魚薯條後,發現還是喜歡東港的味道。雖然無法改變鄉民們認為不到170的半殘身高劣勢,但在看似無害的外表下,卻有堅毅的心智,總能為自己大聲說話。

現在是一位英文補教老師、一位初出茅廬的研究人員、一位從網路平台到出版實體書的菜鳥作者。