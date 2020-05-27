德國車廠BMW是由巴伐利亞汽車公司（Bayerische Motoren Werke AG）縮寫而來，不但是經典名車的代表之一，更與奧迪、奔馳一同並列為德國三大豪華汽車製造商，從1916年至今，名聲享譽全球。近日BMW在官網釋出如何正確發音「BMW」的影片，用簡單的方式告訴大家「你們都念錯啦！」

我們平常對車廠BMW的發音，就是按照字面，接連念出它的英語字母，讀音類似B-Em-Double U。事實上，身為德系品牌，應該要以德語發音為主而不是英語。對此，BMW近日就在官網貼出「BMW的正確發音」，沒想到德語中的W發類似英文的V，整體的讀音更接近Be-Em-Ve，讓網友相當驚訝。

除此之外，官網上還有其他各國的發音，全都有著巨大的差異。像是法國讀音像是B-Em-Double V；義大利則是Be-Em-Vu。除了BMW之外，還有許多品牌的名字也經常被念錯，同樣為德系品牌的保時捷（Porsche）就曾經在YouTube貼出正音影片，希望大家不要在繼續錯下去啦！