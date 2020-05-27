不少人都會到海產店享用鮮美的活體海鮮，但以後可能要先注意價格了，否則接到帳單後恐怕會吐血！一名網友日前到一家海鮮店用餐，其中一道「海戰車」就要價4千多元，讓他忍不住質疑「這樣合理嗎？」，事後將消費名細PO上網後也引起網友熱烈的討論。

消費者到海產店吃海戰車，結帳傻眼發現要價4140元，業主出面澄清。(影片來源/YouTube/中視新聞/如遭刪除請見諒)

一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，表示他們2人到嘉義縣沿海布袋鎮吃海鮮，並貼出消費名細指出他們點了10道菜共7600元，其中一道「海戰車」〈蟬蝦〉就要價4140元，質疑這樣似乎不合理，而且也認為店家的料理方式很粗糙。

文章曝光後在網路上引起熱議，不少網友紛紛留言表示「我覺得這個價格還好不算貴」、「基本上用兩計算，很多消費者都會瞬間變智障」、「看到以兩計價，我都再轉去市區吃麥當勞」、「23兩4千是摻金子喔」、「店家有告知價錢，顧客自己確定要吃，不要吃完再出來靠北，不是周瑜打黃蓋嗎，愛吃又怕貴」、「吃米不知道米價？」、「沒錢的話吃白蝦或草蝦就好，海戰車也沒特別好吃，就物以稀為貴」、「海鮮本來就貴了，我上班的店紅喉一尾2000客人也沒在靠北的」。業者隨後也出面回應，表示當初都有先和客人告知兩數以及價錢，再由客人決定是否消費，對不符客人預期心理，表達歉意，但他未用坑騙手段宰殺客人。