先前歷經日本郵輪鑽石公主號隔離的魔術師陳日昇出版新書，《魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生》，第一手直擊鑽石公主號的海上驚魂記。2019年末至2020年初，新型冠狀病毒疫情爆發，以超乎預期的速度席捲全球。陳日昇以魔術師的身分，受邀登上日本最大客船「鑽石公主號」，原是為了替船上旅客帶來歡樂演出，豈料這趟旅程，竟成為漫長的海上隔離之旅──這前所未聞的事態，皆因船上出現了第一位確診乘客！

陳日昇指出，在郵輪上隔離的期間，在密閉的船艙之中，被恐懼與不安包圍，他一度連遺言都想好了；但面對無法預測的明天，仍不忘自己視為第二生命的魔術道具。隔離期間陳日昇發揮專業，每日拍攝魔術短片，分享給船上同樣受困的旅客，自娛娛人，幫自己打氣、也幫所有人打氣。在下船後，也持續拍攝「一天一魔術，直到疫情結束。」的系列短片為被隔離的人打氣。

【精彩書摘】

從兩年前首度在盛世公主號遊輪表演魔術，算算待在船上的時間，合計超過七個月，最長的行程，在船上待了二個月，只有到達港口時，才會踏上陸地透透氣，還有過在基隆停靠時，利用短短五小時的寶貴時，趕回工作室補充道具的經驗。儘管如此，每次上船前，心情總是雀躍不已，既可充實荷包，又能趁機度假。

但天有不測風雲，沒想到二○二○年一月春節前，這趟原本排定九天的鑽石公主號的演出，會演變成將近一個月的夢魘，「中年昇海上漂流記」戲劇性的情節，足以拍成電影，全船七百多人感染新冠肺炎，我身處「毒窟」，雖倖免於難，但至今仍餘悸猶存，但親友、乃至於不認識的網友們隔空送暖，甚至親送物資，也讓我倍感溫馨，成為一生最難忘的回憶。

陳時中部長探訪鑽石公主號隔離乘客時合影(圖/時報出版提供)

這趟「奇幻之旅」，要從一月二十六日說起，那天我由台灣搭機飛往越南峴港，準備隔天登上「鑽石公主」號演出，履行去年十二月就簽訂的演出合約。因為還在春節期間，想讓助理能多與家人團聚，因此我單獨行動，只準備了三天的換洗衣物，帶著必備的筆電與簡單的行李就開心出發。

遊輪上家族旅行的遊客很多，氣氛總是充滿歡樂，這也是最吸引我之處。演出前雖然新冠肺炎疫情已爆發，在大陸蔓延，台灣也有確診案例，但我覺得遊輪上應該很安全。出發前原本戴了口罩，上船後心情放鬆，反而將口罩拿了下來，利用演出之前的時間，在船上走透透，好好欣賞「鑽石公主」。

「公主」系列的遊輪，視出發地與主要客層，每艘的設計風格都有不同的主題，「鑽石公主」主攻日本市場，華麗的裝潢就巧妙融入了日式風格，除了各式的餐飲與休閒設施外，最令我滿意的，莫過於我要登場演出的兩個劇場，軟硬體都屬一流水準，看過場地後，總算放下心中的一塊大石頭。

這趟七天的行程，我依約要進行二天四場的演出。因為船上空間有限，因此大型道具派不上用場，主要的魔術情節，都是與觀眾互動，每天二場演出，分別在不同場地，怕客人看膩，內容都有區隔。如果是由基隆出發的遊輪，旅客多數是台籍，我就會以中文演出，「鑽石公主」由日本出發，旅客多是日籍，我表演時就得說英文搭配日文，雖然有小小壓力，但因為之前已經有經驗，心中想好幾個應付突發狀況的備案，對完美演出還是充滿信心。

(本文摘自《魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生》/時報出版)