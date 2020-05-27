生活不易，許多人看到馬路邊賣點心或水果的小攤販都會掏出零錢購買，但要小心有可能會遇到詐騙！一名女網友表示以前曾遇到一個賣水梨的阿婆，不忍心她辛苦叫賣就自掏腰包買了4袋，原本以為做了善事很開心，沒想到打開嘗了一口才發現驚人秘密。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示前幾天經過水果攤時突然想起以前高中和家人到興達港買海鮮時候，在停車場遇到一個賣現切水梨的阿婆，因為不忍心看她頂著大太陽辛苦叫賣，就自掏腰包買了4袋，因為一包60，阿婆還很好心的算她200元，更開心和原PO表示「很甜哦～」沒想到等原PO回車上打開來吃時才驚現「4袋都是X他X的醃蘿蔔！」最後也強調「我絕對沒有看錯！她牌子是寫現切水梨，保證甜還什麼的」。

文章曝光之後笑翻一票網友，不少人紛紛留言表示「哈哈哈，蘿蔔，笑樂我了」、「被阿婆耍了薑還是老的辣」、「雖然買到這種很生氣，但還是很想笑」、「如果是阿婆自己醃的，我覺得還不錯~」、「不是老人學壞了，是壞人變老了」「阿婆大都是老江湖」、「太不老實了！是我會回去罵+退貨！根本就詐騙啊！水果就水果掛羊頭賣狗肉用蘿蔔騙」還有網友指出該名阿婆似乎已經行騙許久「那個阿婆在當地也是很有名，而且都是久久出來擺一次」、「這故事好像不是第一次聽到....該不會都是同一攤」、「看到一半就猜買到菜頭，還真的勒，我也被騙過，也是一個老阿婆，但不是同個地方，我現在強烈懷疑有阿婆集團」。